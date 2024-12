Mare Fuori diventa un film. Alla 47ma edizione delle Giornate Professionali di Cinema a Sorrento è stato annunciato l'arrivo di 'Io sono Rosa Ricci': la pellicola prequel della serie di successo 'Mare Fuori' con protagonista Maria Esposito. "Sono due anni che ci stiamo lavorando", spiega il produttore Roberto Sessa di Picomedia, "ma mon è stato facile perché 'Mare Fuori' è una produzione ancora in corso, abbiamo concluso la quinta stagione e dobbiamo cominciare a girare la sesta", dice Sessa. In arrivo nelle sale nel 2025 con 01 Distribution, 'Io sono Rosa Ricci' racconta le origini di questo personaggio, sorella di Ciro Ricci (nella fiction interpretato da Giacomo Giorgio), prima del carcere e della vita criminale.

MARE FUORI 5: QUELLO CHE C'È DA SAPERE

In attesa del debutto del film, 'Mare Fuori 5' arriva il 19 febbraio su Rai 2 e in anteprima su RaiPlay. Tante le novità della serie coprodotta da Rai Fiction e Picomedia a partire dal cast arricchito da tanti ingressi. Nuovi personaggi sono pronti a varcare le soglie dell’Ipm di Napoli: ragazze e ragazzi con storie difficili alle spalle che si trovano a interagire e talvolta a scontrarsi con le vecchie conoscenze che gli spettatori hanno imparato ad amare in questi anni. Fanno il loro ingresso: Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, nei panni dei criminali arrivati dal Nord; Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli, amiche inseparabili e partner in crime; Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, che danno voce a due delle diverse anime di Napoli, quella della strada e quella dei quartieri più benestanti, i quartieri dei 'chiattilli'. Tante anche le conferme di volti diventati ormai familiari per i milioni di fan della serie: Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Giovanna Sannino, Vincenzo Ferrera, solo per citarne alcuni.