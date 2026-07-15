Marilyn Manson è tornato ad esibirsi nella Capitale in un concerto alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Da oltre cinque anni il rocker americano, 57 anni, è totalmente sobrio: un cambiamento radicale che ha influenzato positivamente la sua vita e la sua carriera artistica. A Roma, il Reverendo conclude le sue date italiane, dopo i concerti di Ferrara e Bari, che hanno chiamato a raccolta oltre 25mila persone complessivamente. Sul palco romano ha proposto alcuni dei brani più celebri del suo repertorio, da 'Disposable Teens' a 'The Beautiful People', 'The Nobodies' e 'Mobscene'.