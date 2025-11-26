circle x black
Cerca nel sito
 

Mario Adinolfi come sta? "Decimo ingresso notturno al pronto soccorso"

Il giornalista ha condiviso sui social un aggiornamento sulle sue condizioni di salute

Mario Adinolfi - fotogramma
Mario Adinolfi - fotogramma
26 novembre 2025 | 16.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Mario Adinolfi come sta? Il giornalista ha raccontato sui social di essere stato costretto nuovamente a un ricovero in pronto soccorso, senza però specificare la natura del malessere. In uno scatto condiviso nella notte, Adinolfi appare disteso su un lettino d'ospedale con una flebo al braccio sinistro: "E niente questo 2025 va così...", ha esordito il giornalista, con ironia.

"Decimo ingresso notturno al pronto soccorso, vinco qualche cosa? Tranquilla stavolta Clara non c'entra nulla, stavolta il malanno è tutto mio", ha aggiunto Adinolfi che poi ha rassicurato i fan "speriamo niente di grave". "Vi tengo informati ma tranquilli: nessuna notte è infinita", ha concluso nel post condiviso sui social.

Alcune ore dopo il giornalista ha aggiornato sui social sulle sue condizioni di salute: "Sto meglio", ha scritto a corredo di uno scatto in cui mostra ancora flebo e materiale sanitario.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mario adinolfi adinolfi come sta adinolfi dimagrimento isola dei famosi
Vedi anche
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza