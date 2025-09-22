circle x black
Massimo Ranieri, fake news sulla morte. La figlia: "Vergogna, mio padre sta bene"

Nelle ultime ore si era diffusa la 'bufala' della morte dell'artista

Massimo Ranieri - Ipa
22 settembre 2025 | 12.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

La falsa notizia della morte di Massimo Ranieri ha avuto talmente tanta risonanza da portare la figlia del cantante, Cristiana Calone, a intervenire sui social per chiarire che l'artista napoletano sta bene. "La notizia della morte di mio padre che gira sui social è fake. Massimo Ranieri sta bene", ha scritto la donna sui social network. E poi ha aggiunto: "Chi continua a mettere queste notizie false per avere un tornaconto si dovrebbe solo che vergognare".

Tanti i messaggi di solidarietà sia sul profilo di Cristiana Calone sia su quello dello stesso Massimo Ranieri. "Lunga vita all'immenso Massimo", scrivono i fan.

