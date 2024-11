Matilde Brandi si sposa. Lo ha annunciato a Verissimo oggi, sabato 16 novembre. La ballerina e showgirl è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin e ha raccontato la sua nuova vita insieme al compagno e futuro marito Francesco Tafanelli.

Il racconto di Matilde Brandi

"L’amore vince sempre. Io e Francesco ci sposiamo, e abbiamo deciso di farlo il 10 novembre il giorno in cui ci siamo visti per la prima volta. Mi ha invitato a cena in centro a Roma. È stato molto romantico", così Matilde Brandi ha raccontato di come ha conosciuto il suo attuale compagno Francesco. "È stata Manila Nazzaro a farci conoscere: lui mi scriveva e io i messaggi non li leggevo. Poi è successo", ha detto la showgirl a Verissimo.

La ballerina e showgirl, mamma di due figlie, ha confessato a Silvia Toffanin che la separazione dall'ex compagno Marco Costantini non è stata affatto facile: "Mi davo sempre la colpa della separazione. Ma oggi ti dico che non è stata colpa mia. Non è mai colpa di nessuno quando finisce una storia. Spesso noi donne, ci colpevolizziamo se un matrimonio non va bene. Io dico sempre se una mamma è felice allora anche i figli saranno felici, bisogna sempre pensare a loro", ha raccontato col sorriso Matilde.

Il rapporto con il papà delle due figlie adesso è migliorato: "Non c’è più odio e nemmeno rancore. Le guerre fanno solo del male, non servono a nulla. Mi piacerebbe anche avere una famiglia allargata. Per le mie figlie farei di tutto".

E riguardo al nuovo compagno Matilde Brandi confessa: "A mia mamma Francesco sarebbe tanto piaciuto. Litighiamo in ogni caso, abbiamo entrambi un bel caratterino. Ma è un principe azzurro, il mio principe azzurro".

Una grande sorpresa per la showgirl, le due figlie Aurora e Sofia hanno mandato un videomessaggio mostrato durante l'intervista: "Loro sono la mia forza. Vengono sempre al primo posto. So che hanno passato dei momenti non facili, anche per causa mia e loro si meritano sempre il meglio", ha chiosato Matilde con la voce rotta dal pianto per l'emozione.