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Matri a Ballando, la confessione: "Sono crollato dopo il flop al Milan, avevo paura di avere la Sla"

L'ex calciatore: "Al Milan ho vissuto male il fallimento, sono crollato"

Matri a Ballando, la confessione:
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08 novembre 2026 | 00.24
Redazione Adnkronos
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"Pensavo di avere la Sla, pensavo di avere la sclerosi multipla. Sono andato in analisi, ora convivo con le mie paure". Alessandro Matri si confessa nella clip prima della sua esibizione nella sesta puntata di Ballando con le stelle. L'ex calciatore ripercorre i momenti più complessi, vissuti dopo l'addio alla Juventus e il ritorno al Milan. Dai successi in bianconero, il flop con la maglia rossonera e l'inizio di un periodo buio. "Come tutti i grandi amori, quando si ama tanto una cosa poi c'è il crollo. Ho iniziato a vivere male, mi chiudevo in casa la sera. Ho vissuto il fallimento al Milan come un lutto, mi sentivo un peso. E' iniziato il mio calvario calcistico, ho perso autostima e fiducia. Sono diventato vulnerabile, sono caduto in un percorso di depressione da ipocondria. Pensavo di avere la Sla, pensavo di avere la sclerosi multipla", dice Matri.

"Un calciatore pensa di essere un supereroe per la gente, ha paura a parlare di queste cose con l'allenatore, i compagni o il presidente. In questo modo, uno si tiene tutte le paure. Ho avuto la prontezza e il coraggio di dire a Federica e ai miei genitori che avevo paura di avere qualcosa. Mi sentivo accudito e protetto, sono andato in analisi e sono stato sempre meglio. Ho ancora piccole paure, faccio esami ogni 6 mesi. Convivo con questo, ma meglio. La nascita delle mie figlie mi ha distolto dal problema", aggiunge.

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