circle x black
Cerca nel sito
 

Duran Duran in Sicilia, nozze per la figlia del bassista e fondatore John Taylor

Un ricevimento di tre giorni nell’Hotel Signum, di proprietà della famiglia Caruso, tra i colori dei tramonti eoliani, paesaggi da cartolina e la cucina stellata di Martina Caruso

Il bassista e fondatore dei Duran Duran, John Taylor, con la figlia Atlanta de Cadenet
Il bassista e fondatore dei Duran Duran, John Taylor, con la figlia Atlanta de Cadenet
30 settembre 2025 | 17.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sicilia tra 'Wild boys' e fiori d’arancio. Il 27 settembre si sono sposati a Salina Atlanta de Cadenet, figlia del bassista e fondatore dei Duran Duran John Taylor, e il musicista canadese David Macklovitch, come mostrano gli scatti condivisi da familiari e amici. A partire dalla foto che ritrae Atlanta, in un abito senza spalline con un ampio velo, in piedi accanto al suo orgoglioso papà John. Alle loro spalle, un arcobaleno che rifletteva sul mare. Dopo aver pronunciato il fatidico "sì" in una cerimonia civile e intima a New York, la coppia ha scelto l’isola delle Eolie – dove è stato girato il film 'Il Postino' con l’indimenticabile Massimo Troisi - per festeggiare il matrimonio con amici e familiari.

Un ricevimento di tre giorni nell’Hotel Signum, di proprietà della famiglia Caruso, tra i colori dei tramonti eoliani, paesaggi da cartolina e la cucina stellata di Martina Caruso. Per i novelli sposi è molto più di un hotel, ormai è il loro nido d’amore. Alcuni anni fa, infatti, sono stati ospiti della struttura in occasione di una vacanza in Italia. 

Ai lunghi festeggiamenti hanno preso parte la mamma della sposa, Gela Nash-Taylor, i membri dei Duran Duran Nick Rhodes e Roger Taylor, oltre ad autorevoli dj e producer come A-Trak, Armand Van Helden, Louisahhh Pilot e molti altri. Grande assente il leader della band britannica Simon Le Bon. Il matrimonio di Atlanta arriva a poche settimane da quello della figlia del batterista Roger Taylor, Ellea, che ha sposato il suo fidanzato storico, il personal trainer Shiro Miller, nel Castello di Rocca Cilento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Duran Duran Sicilia matrimonio Atlanta de Cadenet David Macklovitch matrimonio figlia del bassista duran duran hotel signum
Vedi anche
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, studenti entrano a Lettere e Fisica: cori per Gaza e Flotilla - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza