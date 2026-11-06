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Matt Damon: "Mia moglie ha avuto un aneurisma, è stata operata al cervello sette giorni prima degli Oscar"

L'attore ha raccontato uno dei suoi momenti più difficili

Matt Damon e la moglie Luciana Barroso - Ipa/Fotogramma
Matt Damon e la moglie Luciana Barroso - Ipa/Fotogramma
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06 novembre 2026 | 18.25
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

La moglie di Matt Damon ha avuto un aneurisma cerebrale. L'attore lo ha rivelato in un'intervista a GQ, raccontando di come Luciana Barroso, con cui è sposato da quasi 21 anni e con cui ha quattro figlie, abbia avuto bisogno di un'operazione d'urgenza avvenuta sette giorni prima della notte degli Oscar 2024, in cui il film Oppenheimer, che vedeva proprio al presenza di Damon, ha raccolto sette statuette.

"Ero pronto a rinunciare alla cerimonia per restare accanto a lei", ha raccontato Damon, che però è stato convinto proprio dalla moglie a presentarsi, "si è comprata un vestito, mi ha detto che era pronta a uscire e siamo andati all'after party. Era la prima sera in cui si sentiva abbastanza bene da alzarsi e aveva ritrovato le energie. Oggi grazie a Dio sta benissimo".

La donna ha spinto per andare alla cerimonia perché Damon aveva già dovuto rinunciare a quella del 2007, quando era stato trattenuto su un altro set: "Mi ha detto: 'Questa volta andiamo'. È stato un gesto davvero eroico e significativo da parte sua".

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