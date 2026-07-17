Regalo inaspettato per il pubblico della cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma durante lo show '40 e sto' con cui Max Giusti ha festeggiato il quarantennale della sua carriera. L'attore e conduttore ha chiamato sul palco il frontman dei Tiromancino e ha cantato con lui 'Due Destini', il brano del 2000 tra i più iconici di Zampaglione. I due si conoscono dal 1991, quando furono entrambi ospiti per la prima volta in tv nello stesso programma.

"Sei il primo ospite della mia carriera", ha detto Giusti, spiegando di non aver mai accolto nessun altro artista sul palco dei suoi show teatrali. Nella platea gremita, ad applaudire il duetto e uno show che ha spaziato tra ironia contemporanea, grandi parodie e il recupero di alcuni pezzi forti del suo repertorio ancora attuali, c'erano anche la moglie di Zampaglione, Giglia Marra, Paolo Bonolis, Gabriele Corsi, Francesco Panella, Massimo Romeo Piparo e la fidanzata di Ultimo, Jacqueline Di Giacomo, con il papà Giovanni, l'ortopedico dei vip.