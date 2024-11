Megan Fox è incinta. L'attrice e modella ha annunciato la gravidanza con uno scatto pubblicato sul suo profilo social, in cui la 38enne mostra il pancione per la prima volta. Questa per Megan Fox è la quarta gravidanza, l'attrice è già mamma di tre figli avuti con l'ex marito Brian Austin Green.

La quarta gravidanza

"Nulla è mai veramente perduto. Bentornato", ha scritto Megan Fox a corredo dello scatto in cui annuncia pubblicamente la gravidanza. La modella si mostra senza veli, coperta solo da un liquido e dalla lunga chioma nera. Megan si copre con una mano il seno e con l'altra il pancione, messo ben in evidenza nello scatto pubblicato sui social. A seguire, la fidanzata di Machine Gun Kelly ha condiviso la foto del test di gravidanza con la scritta "si". Circa un anno fa, Megan Fox aveva raccontato di aver subito un aborto spontaneo, perdendo così il bambino che aspettava con il cantante statunitense.

L'attrice e modella è già mamma di tre figli con l’ex marito Brian Austin Green e sono: Noah, 12 anni, Bodhi, 10, e Journey, 8. Anche il fidanzato Machine Gun Kelly è già genitore, papà di Casie, che ha 15 anni. La relazione tra Megan e Machine è stata ufficializzata circa due anni fa e nonostante le voci su una presunta crisi, e addirittura indiscrezioni riguardo a un tradimento, i due hanno annunciato che aspettano un bambino.