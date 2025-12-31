Il premio Oscar Mel Gibson e la sceneggiatrice Rosalind Ross hanno annunciato di essersi separati lo scorso anno, ma solo ora hanno deciso di renderlo ufficiale con una comunicazione congiunta pubblicata da 'People'. La coppia mette così la parola "fine" a una relazione durata nove anni. "Sebbene sia triste chiudere questo capitolo della nostra vita, abbiamo la fortuna di avere un figlio meraviglioso (Lars, ndr) e continueremo a essere i migliori genitori per lui", hanno dichiarato Gibson e Ross.

Il regista e attore 69enne (il 3 gennaio 2026 compirà 70 anni) e la sceneggiatrice 35enne si sono incontrati nel 2014 grazie ad amici comuni. Da quel momento è nato l’amore. Non si sono mai sposati e dalla loro relazione è nato Lars nel 2017, pochi giorni prima che l’attore ricevesse la nomination agli Oscar come Miglior regista per 'La battaglia di Hacksaw Ridge'. In quell’occasione Gibson aveva dichiarato: "C’è qualcosa di più meraviglioso che seguire l’annuncio delle nomination mentre tieni in braccio tuo figlio appena nato?".

Gibson - attualmente impegnato nelle lavorazioni de 'La Resurrezione di Cristo', sequel de 'La passione di Cristo' in arrivo nel 2027 - è padre anche di Hannah, Edward, Christian, William, Louis, Milo e Thomas, nati dal matrimonio con Robyn Moore, e di Lucia, nata dalla relazione con Oksana Grigorieva.