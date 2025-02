Questa sera, martedì 25 febbraio, va in onda il secondo appuntamento con 'Miss Fallaci', la miniserie targata Rai con protagonista Miriam Leone. La fiction vuole renderle omaggio raccontando la carriera della controversa giornalista italiana a partire dagli anni '50, quando era ancora conosciuta come 'La ragazza del cinema' e lavorava come cronista per il settimanale 'L’Europeo'.

Le anticipazioni della seconda puntata

Oriana accetta di scrivere articoli promozionali per il produttore Albert Gordon e in cambio riceve accesso alle sue star. Lavorare per gli Studios le rivela il 'dietro le quinte' della scintillante Hollywood e le permette di scrivere articoli memorabili. Ma tutto ha un prezzo: quando Gordon prova a sedurla Oriana scappa e decide che è il momento di tornare a casa.

In Italia incontra Alfredo Pieroni e tra i due nasce un’intensa storia d’amore, la prima per la giornalista. Alfredo torna presto a Londra e Oriana vorrebbe stare con lui, ma prima deve intervistare Frank Sinatra. Portato a termine il suo incarico lei è pronta a dire addio agli Stati Uniti e volare da Alfredo. Ma non sa che non è l’unica donna nella vita del giornalista.