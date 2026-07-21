MoliseCinema rende omaggio a Barbara Ronchi

La 24/a edizione di MoliseCinema, in programma dal 4 al 9 agosto a Casacalenda, in provincia di Campobasso, rende omaggio a Barbara Ronchi, una delle interpreti più intense e autentiche dell’attuale cinema italiano, con la presentazione del volume monografico "Barbara Ronchi. Magnetico talento", edito da Cosmo Iannone Editore e curato da Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli. Il libro, pubblicato nella collana “Pagine di MoliseCinema”, ripercorre la carriera di un’attrice versatile e capace di attraversare con naturalezza cinema d’autore, commedia, teatro e televisione, rendendo profondamente veri e umani i personaggi ai quali dà vita.

Nel corso di pochi anni, Barbara Ronchi ha costruito un percorso artistico sorprendente, lavorando con alcuni dei principali autori del cinema italiano e interpretando donne fragili e forti, ironiche e tormentate, sempre lontane dagli stereotipi. Dai film di Marco Bellocchio Fai bei sogni e Rapito a Settembre e Diva Futura di Giulia Steigerwalt, da Elisa di Leonardo Di Costanzo a Familia di Francesco Costabile, fino alla popolarità televisiva della serie Imma Tataranni. Tanti gli importanti riconoscimenti ottenuti, tra cui il David di Donatello come migliore attrice protagonista per Settembre, il Nastro d’Argento come migliore attrice protagonista per Rapito, il Premio Nino Manfredi, tre Ciak d’oro, il Globo d’Oro e il Premio Internazionale Flaiano come migliore interprete femminile per Elisa, il Premio Anna Magnani al Bif&St, il Premio Alida Valli, e il Premio Pasinetti a Venezia assegnato al cast di Familia e a numerosi altri riconoscimenti ricevuti nei principali festival cinematografici italiani.

Magnetico talento ne ricostruisce il percorso attraverso saggi dedicati ai film, ai personaggi e ai temi che attraversano il suo lavoro, testimonianze di registi, attori e collaboratori e una conversazione nella quale la stessa Barbara Ronchi racconta la propria formazione, gli incontri decisivi, i dubbi e le passioni che hanno accompagnato la sua crescita personale e professionale. Il volume restituisce così il ritratto di un’interprete capace di coniugare istinto e rigore, intensità drammatica e leggerezza, trasformando ogni ruolo in un incontro vivo e imprevedibile.

Il libro contiene testi di Pedro Armocida, Chiara Borroni, Matteo Brighenti, Sara Casoli, Fiaba Di Martino, Ilaria Feole, Federico Gironi, Emiliano Morreale, Anna Maria Pasetti, Sabina Pavone, Federico Pedroni, Mariapaola Pierini, Ilaria Ravarino, Giacomo Ravesi, Boris Sollazzo e Davide Zazzini. Arricchiscono il volume le interviste a Marco Bellocchio e Simone Gattoni, Francesco Costabile, Leonardo Di Costanzo, Susanna Nicchiarelli con Marianna Cappi, Vanessa Scalera e Giulia Steigerwalt, insieme a un contributo di Massimo Gramellini.

Il volume è curato da Federico Pedroni, che lavora a Rai Cinema ed è co-delegato artistico del Festival du Film Italien de Villerupt, e da Federico Pommier Vincelli, fondatore e direttore artistico di MoliseCinema. Entrambi hanno già curato numerose pubblicazioni dedicate ai protagonisti del cinema italiano, contribuendo alla costruzione di una collana che unisce analisi critica, testimonianza e racconto biografico.

La pubblicazione si inserisce nella collana editoriale “Pagine di MoliseCinema”, che negli anni ha celebrato interpreti come Elio Germano, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino, Jasmine Trinca, Fabrizio Gifuni, Isabella Ragonese, Valerio Mastandrea e Sonia Bergamasco. Con Magnetico talento, MoliseCinema prosegue il proprio lavoro di approfondimento dedicato alle figure più significative del cinema italiano contemporaneo, affiancando alle proiezioni e agli incontri pubblici uno spazio permanente di studio, riflessione e memoria.

A Marcello Mastroianni è dedicato Il manifesto della 24/a edizione del festival. Un’immagine tratta da La Dolce Vita di Fellini che ritrae un’icona immortale del cinema italiano e internazionale a 30 anni dalla scomparsa. All’attore verrà anche dedicata anche una video-mostra realizzata in collaborazione con il Centro sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale.

La 24/a edizione di MoliseCinema Film Festival, diretta da Federico Pommier Vincelli, si svolgerà a Casacalenda dal 4 al 9 agosto, con concorsi cinematografici, proiezioni ed eventi speciali, incontri con attori e registi, presentazioni di libri, retrospettive, mostre, spettacoli e concerti.