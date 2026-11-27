Monica Bellucci torna a parlare di 'Spectre' (2015), il 24esimo film della saga di James Bond. Diretto da Sam Mendes, l'attrice ha ricoperto il ruolo della Bond girl Lucia Sciarra. Durante una masterclass al Marrakech Film Festival, Bellucci ha ricordato come Mendes volesse "mostrare una donna matura" sullo schermo. "Mi disse: 'Ho un ruolo forte e insolito, che sarà sorprendente, quasi rivoluzionario'. Avevo 50 anni e non avevo mai visto una Bond girl cinquantenne. Credo quindi di essere stata la 'Bond woman' più adulta che si sia mai vista", ha raccontato. L'attrice - come riporta 'Variety' - ha spiegato come 'Spectre' e 'On the Milky Road - Sulla Via Lattea' di Emir Kusturica siano arrivati in un momento cruciale della sua vita: "All'improvviso mi sono trovata con due ruoli molto forti. Quei film mi hanno aiutato ad affrontare il passaggio dei 50 anni, che per un'attrice non è semplice".

Negli ultimi anni Bellucci ha lavorato sempre più spesso con registe come Alice Rohrwacher, Rebecca Miller, Kaouther Ben Hania e Lea Mysius. "Quando ero giovane, le donne registe erano molte meno. Oggi vediamo sempre più sceneggiatrici, tecniche e direttrici sul set. È qualcosa di completamente nuovo. A volte è un modo diverso di raccontare le storie, una visione diversa. E tra donne c'è spesso un'intesa immediata, una comprensione che va oltre le parole". Secondo Bellucci, anche i personaggi che le vengono proposti sono cambiati con il passare degli anni. "Il corpo è il nostro strumento di lavoro. Lo strumento cambia e quindi cambiano anche i ruoli. Con l'età arrivano esperienza e una nuova maniera di raccontare la vita". L'attrice ha inoltre sottolineato come il cinema sia cambiato rispetto al passato: "Negli Anni 40, 50 e 60 era molto difficile per una donna sopra i 40 anni continuare ad avere una carriera. Oggi le cose sono cambiate".

Bellucci ha poi ricordato 'Malena', il film di Giuseppe Tornatore che nel 2000 le regalò la consacrazione internazionale. "La sceneggiatura era molto potente perché raccontava la condizione delle donne in un mondo dominato dagli uomini, le difficoltà nei rapporti e la violenza. È la storia di una donna sola che deve affrontare tutto questo. Per questo resta un film estremamente contemporaneo". Parlando delle numerose scene di nudo presenti nel film, l'attrice ha spiegato di averle sempre affrontate con naturalezza. "Venivo dal mondo della moda e avevo un rapporto libero con il mio corpo. Ancora oggi penso che la nudità possa essere uno strumento importante per dare vita a un personaggio. Film come 'Anora' o 'Povere creature' lo dimostrano". Per Bellucci, quando serve alla storia, "la nudità è semplicemente uno strumento di lavoro, come fosse un costume".

Tra i progetti più significativi della sua carriera ha ricordato anche 'La passione di Cristo' di Mel Gibson, nel quale interpretava Maria Maddalena. Nonostante le polemiche che accompagnarono il film, l'attrice non ha alcun rimpianto: "Quando un film genera dibattito significa che era importante realizzarlo. Discutere e confrontarsi è uno dei poteri del cinema". Sul tema della religione ha aggiunto: "Non penso che ci sia qualcosa di negativo nelle religioni. Quello che è pericoloso è l'uso politico della religione". Bellucci ha inoltre rivelato di aver parlato con Gibson del sequel, 'La Resurrezione di Cristo', attualmente in lavorazione e che sarà distribuito nelle sale italiane da 01 Distribution, in contemporanea con l'uscita nelle sale statunitensi curata da Lionsgate: la Parte I uscirà il 6 maggio 2027, mentre la Parte II arriverà nelle sale il 25 maggio 2028. "Penso che sia un grande regista", ha detto Bellucci, elogiando il cineasta americano anche per il suo rapporto con gli interpreti: "Sul set è davvero straordinario con gli attori".

Tra i ricordi hollywoodiani più divertenti c'è quello legato a 'Matrix Reloaded' e alla celebre scena del bacio con Keanu Reeves. Quando le è stato chiesto se siano serviti molti ciak per girarla, Bellucci ha scherzato: "Non è certo una cosa faticosa, no? Si può fare". Dell'attore ha detto: "È una persona molto gentile e rispettosa. Ci siamo conosciuti sul set di 'Dracula' e ci siamo ritrovati anni dopo in 'Matrix'". Nonostante il successo ottenuto negli Stati Uniti, Bellucci non ha mai pensato di trasferirsi stabilmente oltreoceano. "Mi piace l'America, mi piace la sua energia e la possibilità di fare grandi produzioni così come cinema indipendente. Ma mi sento profondamente europea. Vivo tra Parigi e Roma e adoro questa dimensione". Oggi, ha spiegato, il suo rapporto con il lavoro è diverso: "Più passa il tempo e più mi rendo conto di amare ancora profondamente il mio mestiere. Ma amo anche le cose vere della vita: gli amici, la famiglia, la quotidianità. Mi piace il cinema, ma preferisco la vita".

Tra i suoi lavori più recenti figura 'Beetlejuice Beetlejuice' di Tim Burton, dove interpreta Delores, l'ex moglie vendicativa del protagonista. "I disegni di Tim Burton mi hanno aiutato moltissimo a immaginare il personaggio. Delores, con tutte le sue cicatrici, è una sorta di metafora della vita. Tutti abbiamo delle cicatrici e dobbiamo imparare a convivere con loro andando avanti". L'attrice ha concluso con una dichiarazione d'amore al grande schermo: "Spero che il cinema non scompaia mai. Credo davvero che sia uno degli elementi culturali essenziali per l'umanità. Viva il cinema".