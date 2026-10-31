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Monica Guerritore, lo sfogo a Ballando: "Anna snobbato dai David di Donatello e mi sono ammalata"

"Non sto parlando di colpa, ma di sensibilità e sentimento: dentro te, se qualcosa si spegne magari lascia spazio a qualcosa che sta lì"

Monica Guerritore - (fermo immagine Raiuno)
Monica Guerritore - (fermo immagine Raiuno)
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31 ottobre 2026 | 23.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Mi sono sentita il cuore gelido". Monica Guerritore, prima dell'esibizione nella quinta puntata di Ballando con le stelle, descrive l'impatto subito per i mancati riconoscimenti al film 'Anna', diretto e intepretato nel 2025. "La mia fragilità più grande non è sentimentale, ma quando le persone disprezzano o deprezzano quello che hai fatto. A 50 o 60 anni sai se una cosa che ha valore. E non viene riconosciuto perché c'è qualcosa dietro. Mi sono ammalata perché non ho avuto nemmeno una candidatura ai David di Donatello, che sono 20 premi, per Anna. Mi sono sentita il cuore gelido, mi sono sentita fredda.", dice Guerritore nella clip trasmessa prima dell'esibizione.

L'attrice è reduce da una battaglia contro il tumore. "Non sto parlando di colpa, ma di sensibilità e sentimento: dentro te, se qualcosa si spegne magari lascia spazio a qualcosa che sta lì. Non c'è un motivo per cui uno fa salire un marker, ma sicuramente si abbassano le difese. Ho contrapposto la vita a quel freddo nel cuore", racconta prima dello show in diretta su Raiuno. La prova nello slowfow, pur con qualche rilievo tecnico, raccoglie 36 punti.

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