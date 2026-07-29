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Monica Leofreddi seguirà Milo Infante, lo spoiler all'amica Moreno finisce sui social

Come opinionista fissa dei nuovi programmi del giornalista, 'Ore 11' e 'Verità nascoste'

Monica Leofreddi e Manuela Moreno - (Fermo immagine dal video)
Monica Leofreddi e Manuela Moreno - (Fermo immagine dal video)
29 luglio 2026 | 17.27
Antonella Nesi
LETTURA: 4 minuti

Monica Leofreddi seguirà Milo Infante a Mediaset, come opinionista fissa dei nuovi programmi del giornalista.

Leofreddi non lo dice esplicitamente ma lo fa intendere chiacchierando con Manuela Moreno nel dietro le quinte della puntata di oggi de 'La Vita in Diretta'. Una conversazione ripresa con un cellulare e postata sui social da Moreno, che accanto scrive un allusivo: "In bocca al lupo amica mia. Mi mancherai".

Lo scambio tra le due giornaliste, arriva proprio mentre diventa certo che Milo Infante debutterà su Mediaset dal 24 agosto per due settimane nel pomeriggio di Canale 5 (con un gioco d'anticipo che ricorda la mossa riuscitissima dell'anno scorso con Gerry Scotti e 'La Ruota della Fortuna'), in una sorta di lancio dei due nuovi programmi che condurrà su Rete4: 'Ore 11', che partirà sempre il 24 agosto da poco prima delle 11 alle 13, e il nuovo programma di prime time in onda dal primo settembre su Rete4, il cui titolo provvisorio è 'Verità nascoste'.

Nel video Leofreddi e Moreno chiacchierano di estate e progetti futuri: "Quando vai in vacanza?", chiede Manuela Moreno. "Domani", risponde Leofreddi. "Ma, soprattutto, quando torno dove vado?", aggiunge sibillina Leofreddi, che era già opinionista fissa di 'Ore 14' e 'Ore 14 Sera' con Infante su Rai2. "Sei la mia ultima visita in Rai... dell'estate", conclude poi con un sorriso sornione. "Ma tu sei sicura? Mi mancherai", è la reazione di Manuela Moreno che chiude il video.

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Mediaset Milo Infante Monica Leofreddi La Vita in Diretta Ore 11 Verità nascoste
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