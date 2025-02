"Mi hanno tolto la musica, ciò significa avermi tolto la vita". Con queste parole Marco Castoldi, in arte Morgan, si è lasciato andare sul suo profilo social con un lungo sfogo in cui accusa 'chi' gli avrebbe tolto il 'potere' di continuare a fare musica.

Lo sfogo di Morgan

Non è un periodo facile per Morgan. Lo aveva anche confessato la figlia Anna Lou Castoldi, nata dall'amore tra il cantautore italiano e Asia Argento, che ospite a Verissimo aveva parlato delle difficoltà del padre, dovute alle accuse di stalking mosse dalla cantautrice Angelica Schiatti.

Questo avrebbe allontanato Morgan dal panorama musicale italiano. E con queste parole, il fondatore dei Bluvertigo ha condiviso il suo lungo sfogo: "Come si può strappare la musica a una vita che vive dentro la musica e grazie alla musica trova non solo la ragione di stare al mondo ma anche la forza?".

"A me è stato fatto - tuona Morgan -. La sensazione è atroce, angosciante. Non capisco perché si può arrivare all'odio verso l'essere umano, e per quanto riguarda tutto il resto non capisco l'indifferenza che vi pervade, la mancanza di ammirazione", continua il musicista.

"Un altro inverno sta passando senza la mia musica, a me, e a voi. Io so cosa vi state perdendo, voi probabilmente no, e forse è per questo che non soffrite", ha concluso.