È morta a 89 anni Maggie Smith, attrice britannica dalla lunga e ricchissima carriera. Vincitrice di due Oscar, aveva ricevuto l'appellativo onorifico di 'Dame' dalla regina Elisabetta II nel 1990, ed è entrata nell'immaginario collettivo delle generazioni più giovani per i ruoli indimenticabili della professoressa McGranitt di 'Harry Potter' e Lady Violet di 'Downton Abbey'. Ad annunciare la scomparsa sono, come riporta la BBC, i figli Toby Stephens e Chris Larkin, che ringraziano lo staff del Chelsea and Westminster Hospital e chiedono di rispettare ora la privacy della famiglia: "Se ne è andata in pace questa mattina, 27 settembre, mentre era in ospedale. Alla fine c'erano con lei i suoi amici e la sua famiglia. Lascia due figli e cinque nipoti che sono devastati dalla perdita di una madre e nonna straordinaria".

Gli inizi e i premi Oscar

Nata nel 1934 (a dicembre avrebbe compiuto 90 anni), l'attrice ha iniziato la sua carriera a teatro, in ruoli shakespeariani. E anche quando decise di tentare con il grande schermo la sua esperienza sul palcoscenico le tornò molto utile. Fu il ruolo di Desdemona in 'Otello' del 1965 con Laurence Olivier a renderla famosa e farle ottenere la prima di sei candidature all'Oscar e la seconda di ben 12 candidature ai Golden Globe. Negli anni '70 arrivano le due vittorie all'Oscar, la prima come Miglior attrice protagonista per 'La strana voglia di Jean' e la seconda come Migliore attrice non protagonista per 'California Suite'.

La carriera e i 'cult'

Maggie Smith ha scelto ruoli di tutti i tipi, non restano mai imbrigliata in un solo genere, dal giallo tratto dal classico di Agatha Christie 'Assassinio sul Nilo' (con il Poirot di Peter Ustinov, nel 1979) all'epico 'Scontro di titani' (1981). La sua filmografia è un elenco infinito di film e di ruolo indimenticabili: Maggie Smith è stata Charlotte Bartlett in 'Camera con vista' con Helena Bonham Carter e Julian Sands, è stata l'anziana Wendy Darling di 'Hook - Capitano Uncino' di Steven Spielberg e la rigida Madre Superiora di 'Sister Act' con Whoopi Goldberg.

L'età non solo non l'ha fermata, ma neppure rallentata. Sono degli anni 2000 alcuni ruoli iconici come quelli in 'Tata Matilda e il grande botto' o 'Marigold Hotel', ma sopra tutti quelli della professoressa Minerva McGranitt, amatissima dai fan di 'Harry Potter', e della Lady Violet della serie tv 'Downton Abbey'. Ed è proprio uno dei colleghi di quest'ultimo set, Hugh Bonneville, che interpretava suo figlio, a condividere un affettuoso pensiero: "Chiunque abbia mai condiviso la scena con Maggie potrà testimoniare il suo sguardo acuto e il suo formidabile talento".