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Mr Rain, esce venerdì 22 maggio il nuovo singolo 'Lunedì Nero'

Un brano che esplorando le contraddizioni dell’amore e il peso emotivo che certi legami possono lasciare dentro di noi

Mr Rain, esce venerdì 22 maggio il nuovo singolo 'Lunedì Nero'
18 maggio 2026 | 19.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo la pubblicazione di ‘Effetto michelangelo’ e ‘Casa in fiamme’ a fine 2025 Mr.Rain, il cantautore multipremiato con 24 dischi di platino e 5 dischi d’oro, torna con ‘Lunedì Nero’ (Warner Records/Warner Music Italy), in uscita venerdì 22 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali. La genesi di ‘Lunedì Nero’ affonda le radici lontano nel tempo: il brano prende forma quasi un anno fa, quando Mr.Rain inizia a scriverlo insieme a Lorenzo Vizzini, che ne firma anche la produzione, con la collaborazione del produttore spagnolo Liam Garner. Anche questa volta Mr.Rain sceglie di raccontare i sentimenti con grande sensibilità e profondità, esplorando le contraddizioni dell’amore e il peso emotivo che certi legami possono lasciare dentro di noi. 'Lunedì nero' rappresenta quella persona capace di sconvolgere ogni equilibrio, quell’errore che continuiamo a ripetere pur sapendo quanto possa farci male, qualcosa da cui è impossibile prendere davvero le distanze.

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È un’immagine intensa e universale, nella quale ognuno può ritrovare una parte della propria storia: un amore irrisolto, una dipendenza emotiva, un ricordo che continua a tornare. Il “lunedì nero” diventa così il simbolo di tutto ciò che ci ferisce, ma da cui, in fondo, non riusciamo mai del tutto a liberarci. I due singoli precedenti ‘Effetto Michelangelo’ e ‘Casa in fiamme’ hanno rappresentato l’inizio di un nuovo percorso artistico che prosegue con ‘Lunedì nero’, in cui l’artista si prede il tempo necessario per raccontare, attraverso la musica, il suo mondo nel modo più autentico possibile. Mr.Rain si sta anche dedicando al suo progetto spagnolo, dopo il grandissimo successo del brano ‘Superhéroes’ con Beret disco di platino in Spagna, e la pubblicazione dei due singoli in coppia con Zetazen e poi con Walls. Attualmente Mr.Rain è al lavoro anche sul suo prossimo album in uscita nel 2026.

Tra ottobre e novembre Mr.Rain tornerà live e porterà la sua musica nelle principali città italiane con una serie di concerti per la prima volta nei teatri, per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa. Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners e Color Sound. Questo il calendario delle date: 5 ottobre Milano - Teatro Arcimboldi, 11 ottobre Roma - Teatro Brancaccio, 19 ottobre Torino - Teatro Colosseo, 23 ottobre Brescia - Teatro Clerici, 26 ottobre Firenze - Teatro Verdi, 29 ottobre Padova - Gran Teatro Geox, 5 novembre Bologna - Europauditorium.

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