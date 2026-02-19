Mr. Rain torna live, da ottobre parte il tour nei teatri

Con all’attivo 24 dischi di platino e 5 dischi d’oro, Mattia Balardi porterà la sua musica nelle principali città italiane, le prevendite a partire da oggi
Mr.Rain torna dal vivo nel 2026 e, per la prima volta, sceglie l’atmosfera dei teatri per un tour che si preannuncia unico nel suo percorso artistico. Tra ottobre e novembre Mr.Rain, con all’attivo 24 dischi di platino e 5 dischi d’oro, porterà la sua musica nelle principali città italiane con una serie di concerti pensati per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa. Le prevendite per i biglietti apriranno a partire da oggi, giovedì 19 febbraio, alle ore 18.00 sul circuito Ticketone.it
Uno spettacolo inedito, capace di mettere al centro le emozioni, le parole e il legame diretto con il pubblico, in un contesto raccolto che esalterà l’anima più autentica del suo repertorio. A fine 2025 Mattia Balardi, questo il vero nome di Mr. Rain, ha pubblicato i singoli ‘Effetto Michelangelo’ e 'Casa in Fiamme' prodotto da Dardust, dopo un anno di lavoro in studio dove l’artista si è preso il tempo necessario per raccontare il suo mondo nel modo più autentico possibile, singoli che rappresentano l’inizio di un nuovo percorso.
Questo il calendario delle date: 05/10/2026 Milano - Teatro Arcimboldi, 11/10/2026 Roma - Teatro Brancaccio, 19/10/2026 Torino - Teatro Colosseo, 23/10/2026 Brescia - Teatro Clerici, 26/10/2026 Firenze - Teatro Verdi, 29/10/2026 Padova - Gran teatro Geox, 05/11/2026 Bologna - Europauditorium. Mr.Rain nell’ultimo anno si è anche dedicato al suo progetto spagnolo, e dopo il grandissimo successo del brano ‘Superhéroes’ con Beret, disco di platino in Spagna, ha pubblicato altri due singoli in Spagna, prima in coppia con Zetazen e poi con Walls. Attualmente MR.Rain è al lavoro anche sul suo prossimo album in uscita nel 2026.