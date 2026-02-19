circle x black
Mr. Rain torna live, da ottobre parte il tour nei teatri

Con all’attivo 24 dischi di platino e 5 dischi d’oro, Mattia Balardi porterà la sua musica nelle principali città italiane, le prevendite a partire da oggi

19 febbraio 2026 | 18.10
Redazione Adnkronos
Mr.Rain torna dal vivo nel 2026 e, per la prima volta, sceglie l’atmosfera dei teatri per un tour che si preannuncia unico nel suo percorso artistico. Tra ottobre e novembre Mr.Rain, con all’attivo 24 dischi di platino e 5 dischi d’oro, porterà la sua musica nelle principali città italiane con una serie di concerti pensati per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa. Le prevendite per i biglietti apriranno a partire da oggi, giovedì 19 febbraio, alle ore 18.00 sul circuito Ticketone.it

Uno spettacolo inedito, capace di mettere al centro le emozioni, le parole e il legame diretto con il pubblico, in un contesto raccolto che esalterà l’anima più autentica del suo repertorio. A fine 2025 Mattia Balardi, questo il vero nome di Mr. Rain, ha pubblicato i singoli ‘Effetto Michelangelo’ e 'Casa in Fiamme' prodotto da Dardust, dopo un anno di lavoro in studio dove l’artista si è preso il tempo necessario per raccontare il suo mondo nel modo più autentico possibile, singoli che rappresentano l’inizio di un nuovo percorso.

Questo il calendario delle date: 05/10/2026 Milano - Teatro Arcimboldi, 11/10/2026 Roma - Teatro Brancaccio, 19/10/2026 Torino - Teatro Colosseo, 23/10/2026 Brescia - Teatro Clerici, 26/10/2026 Firenze - Teatro Verdi, 29/10/2026 Padova - Gran teatro Geox, 05/11/2026 Bologna - Europauditorium. Mr.Rain nell’ultimo anno si è anche dedicato al suo progetto spagnolo, e dopo il grandissimo successo del brano ‘Superhéroes’ con Beret, disco di platino in Spagna, ha pubblicato altri due singoli in Spagna, prima in coppia con Zetazen e poi con Walls. Attualmente MR.Rain è al lavoro anche sul suo prossimo album in uscita nel 2026.

