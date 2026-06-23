M¥SS KETA torna con il nuovo singolo 'Hangover Girl'

'Hangover Girl' è il nuovo singolo di M¥ss Keta con Miss Bashful, in uscita venerdì 26 giugno su tutte le piattaforme digitali per Island Records/Universal Music Italia. "Ci sono ragazze che arrivano in ufficio con il caffè in mano. E poi ci sono le Hangover Girl". Con il nuovo singolo M¥ss Keta firma una fotografia lucida e dissacrante di una generazione che rifiuta di scegliere tra nightlife e quotidianità, tra ultimo drink e prima call del mattino, tra dancefloor e metropolitana delle 8. Attraverso l'ironia tagliente che da sempre caratterizza il suo immaginario artistico, l'artista crea un inno dedicato a chi balla fino all'alba e poche ore dopo è già davanti a un computer, dietro un bancone o in fila per timbrare il cartellino.

Ad accompagnarela c'è Miss Bashful, artista, performer e figura di culto della nuova club culture europea. Amanti della vita notturna e delle infinite pieghe che questa può prendere, le due artiste firmano la loro prima collaborazione su una traccia tanto elegante quanto anfetaminica, perfettamente in bilico tra glamour e collasso. Sulla produzione piano house a 142 Bpm di Riva sfrecciano mantra extrabeat sostenuti da cassa ghetto house, campioni di organo, pad Jupiter‐8 e bassi sub‐juke: un cocktail sonoro ad alta intensità che trasforma i postumi in attitudine.

Il nuobo singolo, spiega M¥ss Keta, è "il sottofondo perfetto per tutte le volte in cui ti sei presentata al lavoro con la festa ancora in corpo, tre ore di sonno alle spalle e una necessità spasmodica di sali minerali. Per quando hai fatto finta di scrivere delle mail sensate, compilare un file excel o capire qualcosa della riunione in corso. Quando l'unica cosa che hai in testa sono i flash della serata precedente, la musica e una gran voglia di inviare vocali sconclusionati a fine turno alle tue amiche". L'artista si esibirà prossimamente in varie location: 26.06 ‐ Fusion Festival, Larz (De); 04.07 ‐ Ministry of Sound, London; 24.07 ‐ Berlin Pride Csd, Berlin (De); 24.07 ‐ Phantom Bar, Berlin (De); 08.08 ‐ Sound Department, Taranto; 21.08 ‐ Soleggiata Sound, Lugano (Ch); 22.08 ‐ No Borders No Narions, Bern (Ch); 28.08 ‐ Schrotty, Koln (De).