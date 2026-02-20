circle x black
Musica, Cidim: lunedì il Quartetto Rilke in concerto a Berlino

Evento in collaborazione con l’istituto italiano di cultura della capitale tedesca

20 febbraio 2026 | 10.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un nuovo appuntamento a Berlino con la musica italiana: lunedì 23 febbraio, il Quartetto Rilke si esibirà alle ore 19 presso l’Istituto italiano di Cultura di Berlino nell’ambito del progetto “Giovani talenti musicali italiani nel mondo” promosso dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica).

Il programma della serata comprende composizioni di Luigi Boccherini, Silvia Colasanti e Giuseppe Verdi nell’interpretazione delle giovani musiciste italiane Giulia Gambaro e Giada Visentin al violino, Giulietta Bianca Bondio alla viola e Marina Pavani al violoncello, che dal 2022 compongono il quartetto Rilke.

“L’ensemble in questi primi anni di attività ha già ricevuto diversi riconoscimenti in Italia e all’estero. Intitolato a uno dei più grandi poeti lirici, il Quartetto Rilke è il risultato di un progetto condiviso e soprattutto della grande passione per la musica che le quattro artiste hanno capito subito di avere in comune. Sono protagoniste di un intenso programma di concerti e il prossimo lunedì si esibiranno anche a Berlino, grazie al consolidato rapporto con l’Istituto Italiano di Cultura”, spiega il Presidente del Cidim e di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali), Francescantonio Pollice.

“All’interno del nostro Istituto riversiamo grande spazio proprio alla musica e alle eccellenze italiane, con lo scopo di farle conoscere e apprezzare in questo territorio. Con questo spirito ospitiamo un quartetto composto da quattro giovani artiste che da diversi anni si esibiscono con grande regolarità, attirando l’attenzione del pubblico e della critica”, conclude il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, Alessandro Turci.

ll progetto del Cidim “Giovani talenti musicali italiani nel mondo” si basa sulla collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena, la Fondazione Accademia Internazionale ‘Incontri col Maestro’ di Imola e il Cidim ed è sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso la rete delle Ambasciate d’Italia, gli Istituti Italiani di Cultura e i Consolati Generali d’Italia nel mondo e dal Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo.

Maggiori informazioni sul concerto sono disponibili sui siti web del Cidim e dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino.

