Musica, Guido Rimonda con la camerata musicale conquista il Portogallo

"Un sabato di emozioni al Pax Julia con la Camerata Ducale: Terras sem Sombra incanta Beja”, con questo titolo il Diário do Distrito, storico quotidiano portoghese con 150 anni di storia celebra il concerto che la Camerata Ducale, sotto la direzione del maestro Guido Rimonda e presso il Teatro Municipale Pax Julia di Beja, ha tenuto la scorsa settimana a Beja in Portogallo. “In un viaggio musicale attraverso capolavori classici e contemporanei. Il maestro Guido Rimonda, celebre per la sua maestria e sensibilità artistica, ha diretto lo spettacolo con un’interpretazione che ha conquistato tutti i presenti. La serata si è contraddistinta per la qualità musicale e il forte legame creatosi tra i musicisti e il pubblico”, ha aggiunto con toni enfatici il quotidiano portoghese. Il concerto promosso dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) all’interno del progetto Suono Italiano si è tenuto in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Lisbona e grazie al contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.

“Artefice della riscoperta di Giovan Battista Viotti e geniale innovatore della tecnica violinistica, Guido Rimonda è riconosciuto oggi come il più importante interprete viottiano vivente. Insieme al quintetto Camerata Ducale, sta girando il mondo con l’obiettivo di far conoscere un artista che ha segnato la storia della musica. Siamo davvero felici del grande successo ottenuto in Portogallo. Le nuove tappe del tour che ancora lo aspettano in Italia (Pescara, Messina e Lamezia Terme) sapranno generare lo stesso entusiasmo”, spiega il presidente di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali) e Vicepresidente del Cidim, Francescantonio Pollice.

“Il Festival Terras sem Sombra, in programma tra maggio e novembre, ha appena festeggiato e celebrato la sua ventesima edizione. Guido Rimonda e la sua Camera Musicale si sono esibiti nel corso di uno dei più importanti festival di musica sacra in Portogallo e hanno saputo letteralmente rapire l’attenzione dei presenti. Ringraziamo dunque il Cidim, che ha organizzato l’evento, e rinnoviamo il nostro interesse nel volere continuare insieme a valorizzare all’estero i musicisti italiani, specchio di una cultura sempre in grande crescita e fermento”, conclude Stefano Scaramuzzino, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Lisbona.