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Musica: Hrvy, nel nuovo singolo 'hesitate' il lasciarsi andare in amore senza paura

L'artista da oltre 2,2 miliardi di stream complessivi e 14 milioni di follower torna con un pezzo che anticipa l'uscita del suo nuovo album in studio, prevista per l'inizio del prossimo anno

Musica: Hrvy, nel nuovo singolo 'hesitate' il lasciarsi andare in amore senza paura
26 settembre 2026 | 16.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'esplorazione, il desiderio e l'urgenza di lasciarsi andare in amore senza riserve e senza ripensamenti. Sono i temi al centro di "hesitate", il nuovo singolo della popstar britannica Hrvy. Dopo il riscontro ottenuto nel nostro Paese con il brano "Lie To Me", l'artista da oltre 2,2 miliardi di stream complessivi e 14 milioni di follower sui social torna con un pezzo che anticipa l'uscita del suo nuovo album in studio, prevista per l'inizio del prossimo anno. Scritto dallo stesso Hrvy e prodotto insieme al cantautore e produttore svedese Robin Stjernberg (già al fianco di artisti come Kygo), "hesitate" si presenta come un brano pop d'impatto che affronta il contrasto tra razionalità e istinto, esplorando le incertezze e le dinamiche sentimentali tipiche della Generazione Z. Per la realizzazione del nuovo progetto discografico, il cantante britannico ha intrapreso un percorso di ricerca sonora a Stoccolma, collaborando con autori e produttori internazionali del calibro di Hampus Lindvall e Chelsea Balan verso una direzione musicale caratterizzata dall'uso di strumenti dal vivo e sessioni di scrittura in presenza.

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Musica Pop Generazione Z
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