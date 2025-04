Musica, il Quartetto Sincronie in concerto a Ryad

Domenica 27 aprile, il Quartetto Sincronie si esibisce a Riad in un concerto che si svolgerà all’interno del Saudi Music Hub, grazie alla collaborazione tra l’ambasciata d’Italia a Riad e il Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica. L’appuntamento si tiene nell’ambito del progetto Giovani talenti musicali italiani nel mondo promosso dal Cidim in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena e la Fondazione Internazionale Incontri con il Maestro di Imola e sostenuto dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso la rete delle ambasciate d’Italia, gli Istituti Italiani di Cultura e i Consolati Generali d’Italia nel mondo. Composto da Houman Vaziri, Agnese Maria Balestracci, violino; Arianna Bloise, viola; Alessandro Mazzacane, violoncello, il quartetto Sincronie suona insieme dal 2011 e negli anni ha acquisito sicurezza ed esperienza, facendosi conoscere dal grande pubblico che ne ha apprezzato ogni volta sensibilità e profondità di un programma concertistico particolarmente raffinato. A Riad suoneranno, infatti, le musiche di Claudio Monteverdi, Franz Joseph Haydn e Giacomo Puccini.

“Il quartetto è stato selezionato dalla Fondazione Accademia Musicale Chigiana di Siena per prendere parte al nostro progetto Giovani talenti musicali italiani nel mondo, grazie al quale i giovani musicisti hanno la possibilità di esibirsi e farsi conoscere anche oltre confine. Proprio quello che accade a Riad, in una terra ancora tutta da esplorare per la musica italiana, grazie alla disponibilità dell’Ambasciata italiana”, spiega il Presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

“Per l’Ambasciata d’Italia è davvero importante sviluppare il dialogo anche musicale fra il nostro Paese e l’Arabia Saudita. I cittadini di questa grande città nutrono grande curiosità e interesse nei confronti della nostra musica e sono certo saranno anche interessati a questi giovani talenti, che già suonano con sicurezza oltre che con passione”, conclude Carlo Baldocci, ambasciatore d'Italia a Riad. Maggiori informazioni sul sito del Cidim.