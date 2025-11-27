Musica, Napoli celebra i talenti over50: Natale Munaò vince 'Italia In…Canto'

Si è chiuso il sipario sulla XX edizione di ‘Italia In…Canto’, il concorso canoro dedicato agli over 50 non professionisti, ideato e promosso da Associazione 50&Più. L’emozionante finale, andata in scena al Teatro Mediterraneo di Napoli nella serata di mercoledì 26 novembre, ha visto trionfare il talento di Natale Munaò, proveniente da Messina, che si è aggiudicato il primo posto del contest, interpretando ‘Il Mondo’ e anche il ‘Premio del pubblico’. Al secondo posto Stefania Belli - proveniente da Casciano Val di Pesa, con ‘Ho amato tutto’ e al terzo posto – con voto ex aequo – Gemma Amoroso, da Trapani, che si è esibita sulle note di ‘Tutt’al più’ e Michele Gaudiomonte - di Gioia Del Colle – con ‘Avrai’.

A condurre l’evento è stata la ballerina e conduttrice Rossella Brescia, mentre i diciotto cantanti in gara hanno interpretato i più grandi successi della musica leggera italiana, accompagnati dall’orchestra diretta dal maestro Gaetano Raiola. La giuria presieduta dal musicista e cantautore Tony Esposito, era composta da Ghighi di Paola, pubblicista e conduttore della trasmissione radiofonica ‘Battiti’ di Rai Radio3 e Stefano Mannucci, giornalista, scrittore e critico musicale critico musicale del “Fatto Quotidiano” e ancor prima de “Il Tempo” e dal 2016 su Radiofreccia nei panni del popolare “Dottor Mann”. A margine dell'evento, il vicepresidente vicario nazionale 50&Più, Sebastiano Casu, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: "La grande partecipazione di concorrenti e di pubblico testimonia ancora una volta l’importanza di manifestazioni come questa che hanno l’obiettivo di favorire la socialità, valorizzare talenti e creare occasioni di condivisione. Da venticinque anni celebriamo il talento degli over 50".

Tante le novità più significative della XX edizione e tra queste l’annuncio del ‘Premio Peppe Vessicchio’, un nuovo riconoscimento che verrà istituito in memoria del celebre Maestro, recentemente scomparso, che fu amico di 50&Più e già presidente di giuria nella precedente edizione del Concorso. «Il premio a cui stiamo lavorando vuole essere un omaggio al Maestro recentemente scomparso e vuole essere anche un invito a tutte e tutti a difendere la bontà della musica, l’autenticità di un lavoro corale che vede lavorare insieme cantanti e musicisti» ha commentato Lorenzo Francesconi, Segretario generale 50&Più. Proprio per onorare la figura di Peppe Vessicchio, scomparso lo scorso 8 novembre, Francesconi ha consegnato al fratello, Pasquale Vessicchio, una targa commemorativa, in un momento di grande emozione per tutti i presenti.