"Ho passato la mia vita nella musica e ho imparato che il suo valore più grande è la capacità di unire le persone. La musica è davvero di tutti solo se non lascia indietro nessuno". Così all'Adnkronos Sergio Cerruti, Managing Director di Just Entertainment, traccia un bilancio della cinque giorni che ha animato il Cinema Teatro Wagner durante la Milano Music Week appena conclusa (17-21 novembre 2026). Un evento che non si è limitato a celebrare le note, ma che ha voluto trasformare l'inclusione da concetto astratto a realtà tangibile, grazie alla collaborazione con l'Associazione iSemprevivi di Don Domenico Storri, coinvolgendo attivamente ragazzi con fragilità psichiatriche nell'organizzazione della kermesse. A riflettori spenti, dopo aver ospitato sul palco artisti del calibro di Samuel dei Subsonica, Le Vibrazioni, Ivana Spagna e molti altri, Cerruti traccia un'analisi lucida e a tratti severa sulle sfide che attendono l'industria musicale di oggi e di domani. "La musica ha un potere enorme: è uno strumento di "evangelizzazione", può essere educativa o diseducativa", spiega Cerruti, sottolineando come la scelta della parrocchia San Pietro in Sala non sia stata casuale. "Nella vita si crede molto più a ciò che si vede che a ciò che viene raccontato. Gli artisti hanno dimostrato grande spessore e generosità esibendosi gratuitamente in questo contesto, dimostrando che la musica può essere un reale strumento di benessere sociale". Durante la rassegna, panel dedicati al giornalismo e all'impegno civile hanno acceso i riflettori sul ruolo sociale di chi fa musica, specialmente in un'epoca dominata da testi trap e rap spesso controversi. Per Cerruti, l'artista deve sapersi regolare: "I cantanti devono capire che sono dei leader sociali e culturali. Non ha senso polemizzare sulla censura, che è sempre sbagliata, ma in una società iperconnessa chi ha il potere di proporre ragionamenti deve avere una doppia responsabilità".

Un richiamo severo viene rivolto anche ai colossi dello streaming che "non dovrebbero limitarsi a combattere gli streaming fake per un problema economico, ma dovrebbero fare attenzione a ciò che pubblicano. Ci sono testi di una volgarità tale che non parliamo più di musica, ma della libertà di diseducare il mondo. Le piattaforme dovrebbero guardare anche all'interesse culturale e sociale, non solo a quello speculativo". Il passaggio dai videoclip su MTV alla fruizione iperveloce di TikTok ha cambiato i connotati del successo. "Oggi stiamo sdoganando una generazione iper-social dove chiunque cerca la notorietà immediata", osserva Cerruti. E sull'Intelligenza Artificiale, il discografico lancia un monito: "Non sono un detrattore, è una rivoluzione inarrestabile. Mi preoccupa però 'l'atrofia neuronale': se mi abituo ad avere subito la risposta, rischio di atrofizzare la curiosità. La tecnologia va bene se supporta la creatività, ma non se viene usata per prendere scorciatoie o per barare".

Mentre la musica liquida raggiunge chiunque, la dimensione dal vivo sta diventando proibitiva. "È lo specchio della nostra società consumistica", ammette Cerruti. "Da un lato c'è la stortura del secondary ticketing, dall'altro l'accesso ai concerti è diventato divisivo con 'Experience' a prezzi proibitivi. Bisognerebbe pensare a settori con prezzi calmierati". Tuttavia, Cerruti difende anche le ragioni dell'industria: "I costi di gestione, di produzione, del personale e delle tecnologie si sono impennati. Però sì, la situazione è un po' sfuggita di mano e per una famiglia è diventato un problema reale". Tutte queste criticità si legano a un problema sistemico italiano. "Se il potere d'acquisto e i salari degli italiani sono bassi, cosa rimane per la cultura? L'Italia è l'ultimo Paese in Europa per i beni intangibili. Siamo ancora visti come il cugino povero del cinema. Io dico sempre che in Italia siamo ancora 'cuochi', mentre vorremmo essere 'chef'. L'industria musicale non si siede mai attorno a un tavolo per fare un ragionamento sistemico. Abbiamo bisogno di generare nuovi leader imprenditoriali giovani e di smettere di sottovalutare l'elemento sociale e inclusivo che la musica può e deve rappresentare".