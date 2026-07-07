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Musica: U2, esce 'Street of Dreams' con videoclip girato a Città del Messico

07 luglio 2026 | 18.22
Antonella Nesi
LETTURA: 1 minuti

Esce oggi a sorpresa il nuovissimo brano degli U2 dal titolo “Street of Dreams”. Si tratta del primo singolo estratto dal nuovo album in studio della band, il cui titolo non è stato ancora annunciato. Sarà il primo album degli U2 dopo nove anni, la cui pubblicazione è prevista nel corso di quest’anno.

Il videoclip del brano è stato girato a Città del Messico a maggio, dove la band ha anche partecipato alla finale del torneo della “Street Child World Cup 2026” al Parque Ecològico Lago de Texcoco.

Le riprese vicino a Plaza Santo Domingo hanno attirato una grande folla di fan nonostante il maltempo imminente. Tuoni e pioggia hanno inaspettatamente causato il guasto di un generatore, e una famiglia del posto ha accolto i quattro membri della band nel proprio appartamento per permettere loro di finire le riprese dal loro balcone.

Prodotto da Jacknife Lee, “Street of Dreams” propone l’inconfondibile sound degli U2 creato da Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr., che a settembre celebreranno il 50º anniversario della formazione del gruppo.

La band nacque dopo che Larry affisse un biglietto scritto a mano sulla bacheca della scuola al Mount Temple Comprehensive di Dublino, con la scritta: “Cercasi batterista per formare una band”. “Street of Dreams” è disponibile in formato digitale, oltre che sulle piattaforme di streaming (DSP).

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U2 Street of Dreams nuovo album Città del Messico
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