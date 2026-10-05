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Vittorio Sgarbi ricoverato, Myrta Merlino: "È debolissimo, situazione medica molto complicata"

La giornalista ospite oggi a La volta buona ha voluto fare un appello alla figlia Evelina Sgarbi: "Se fossi nella figlia di Vittorio eviterei polemiche in questo momento e proverei a fare il tifo per una sua guarigione"

Myrta Merlino, Vittorio Sgarbi - La volta buona
Myrta Merlino, Vittorio Sgarbi - La volta buona
05 ottobre 2026 | 15.54
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

"Ho parlato stamattina con Elisabetta Sgarbi. Vittorio è stazionario purtroppo". Myrta Merlino, ospite oggi a La volta buona, ha parlato delle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma dove è arrivato giovedì scorso con una grave insufficienza respiratoria.

"Non sono (i medici, ndr) ancora in grado di stubarlo, perché ha un problema con il catarro infetto che deve evitare di ingoiare. Una situazione medica molto complicata. Vittorio è debolissimo", ha aggiunto la giornalista nel salotto di Caterina Balivo su Rai1.

"Io non ho mai visto una sorella amare così tanto suo fratello, come Elisabetta ama Vittorio. E Sabrina (Colle, ndr) ha dedicato tutta la sua vita a Vittorio. Da amica dico che Vittorio è circondato dall'amore", ha aggiunto la giornalista ricordando la forte passione dell'ex sottosegretario alla Cultura per la vita pubblica, la televisione e l'arte.

"Essendo un uomo dei grandi eccessi, la depressione e la non voglia di vivere è stata così tanto forte che l'ha indebolito anche fisicamente. Io credo che il silenzio, l'amore di chi gli ti sta vicino sono fondamentali", ha aggiunto lanciando poi un appello alla figlia Evelina Sgarbi, che lo scorso anno aveva presentato un'istanza al tribunale civile di Roma per la nomina di un amministratore di sostegno per il padre: "Se fossi nella figlia di Vittorio eviterei polemiche in questo momento e proverei a fare il tifo per una sua guarigione".

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Myrta Merlino la volta buona vittorio sgarbi
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