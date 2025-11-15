circle x black
Ballando, Nancy Brilli segue il consiglio di Carlucci e 'affronta' Lucarelli

Il botta e risposta tra la giurata e l'attrice

Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli - fotogramma/ipa
15 novembre 2025 | 22.54
Redazione Adnkronos
Nancy Brilli ha deciso di seguire il consiglio di Milly Carlucci e, nel corso della puntata di Ballando con le stelle di stasera, ha affrontato senza esitazioni la giuria, in particolare Selvaggia Lucarelli.

L'attrice, dopo l'esibizione, ha accolto le critiche e ha replicato con fermezza. "Era una caciara... non ha funzionato nulla, l'incipit è stato il passaggio peggiore. Le prese erano terribili, ho pensato che cadessi. Era tutto molto goffo", ha commentato Lucarelli. "Ci speravi, vero? Che cadessi...", ha ribattuto Nancy Brilli.

"No, non ci ho sperato per niente", ha replicato Lucarelli. "Volevo solo vedere dove sareste arrivati... obiettivamente è stata la cosa peggiore che avete fatto. Ho visto un'involuzione. Non ti devi preoccupare alla parola 'antipatia', detta da me che ho un master in questo. Seleziono a chi darlo: se dico che lo sei lo sei per davvero. È un aggettivo che ti puoi vivere anche meglio".

Il riferimento è alla puntata precedente, quando sia Lucarelli che Mariotto hnno definito Nancy Brilli "antipatica". Nel backstage, l'attrice aveva commentato la provocazione: "A me Selvaggia mi fa pure simpatia: una che sceglie nella sua vita di fare la cattiva ha scelto un personaggio. Vuole fare Grimilde e fa Grimilde. Sarei curiosa di vedere se nella vita privata è davvero così, perché tra gattini e fidanzato innamorato, qualcosa non torna". Milly Carlucci, a quel punto, le aveva suggerito di non lasciarsi intimidire dai commenti e di replicare con più prontezza. E Nancy ha scelto di seguirlo quel consiglio.

