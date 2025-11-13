circle x black
Ballando, Nancy Brilli pizzica Carlucci: "Tu sei la fatina buona ma vuoi il sangue"

La clip disponibile su 'Ballando segreto'

Nancy Brilli e Carlo Aloia - fotogramma/ipa
13 novembre 2025 | 12.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Simpatico botta e risposta tra Nancy Brilli e Milly Carlucci a Ballando segreto. Dopo la puntata di Ballando con le stelle di sabato 8 novembre, l'attrice ha commentato le provocazioni della giuria, in particolare di Selvaggia Lucarelli e Guilllermo Mariotto che l'hanno definita "antipatica".

Brilli si è soffermata sulla giurata Lucarelli e ha commentato il suo ruolo nel dance show: "A me Selvaggia mi fa pure simpatia: una che sceglie nella sua vita di fare la cattiva ha scelto un personaggio. Vuole fare Grimilde e fa Grimilde. Sarei curiosa di vedere se nella vita privata è davvero così, perché tra gattini e fidanzato innamorato, qualcosa non torna".

Milly Carlucci, a quel punto, le ha suggerito di non lasciarsi intimidire dai commenti e di replicare con più prontezza. Un commento che Nancy Brilli ha interpretato come un invito a creare un po' di sana polemica: “Milly io ti amo, perché tu sei la fatina buona, ma vuoi il sangue”, ha detto l'attrice.

