Nasce un nuovo canale tv: La7 Cinema in chiaro

Una nuova realtà entra nel panorama televisivo italiano. Dal 1° ottobre 2025 nasce La7 Cinema, nuovo canale del Gruppo Cairo Communication dedicato al grande racconto del cinema. In chiaro, sul Canale 29, al posto di La7d, la nuova Rete ospiterà tutti i generi cinematografici, dalla commedia all’action, dal crime al western, dal cinema d’autore ai grandi classici, per un’esperienza avvincente che farà scoprire e riscoprire al pubblico la bellezza e la ricchezza del cinema di tutto il mondo. Le storie che attraverso il grande schermo hanno appassionato, divertito, commosso nuove e vecchie generazioni.