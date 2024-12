Dicembre porta con sé luci, mercatini e una tradizione intramontabile: i film di Natale. Che si tratti di una commedia cult, una favola per famiglie o un classico romantico, i titoli che accompagnano le festività sono parte integrante della magia di questo periodo. Ma quali sono i film che gli italiani amano di più? In vista anche dell’uscita di un nuovo cinepanettone natalizio, 'Cortina Express', un’indagine speciale ha deciso di scoprirlo.

Lo studio, condotto da Preply, la piattaforma protagonista nell’apprendimento delle lingue, si è concentrato sui film natalizi più popolari in Italia, suddivisi tra titoli internazionali e pellicole italiane. L’indagine, utilizzando i dati delle ricerche online per stilare due classifiche, rivela non solo i film più visti, ma anche interessanti curiosità culturali legate al rapporto degli italiani con il cinema natalizio.

I film stranieri

Tra i film stranieri più popolari in Italia il primo posto va a 'Mamma ho perso l’aereo', una commedia che dagli anni ’90 incanta grandi e piccini. Chi non ricorda le ingegnose trappole di Kevin McCallister? Un film che ci insegna che, con un po’ di creatività (e qualche latta di vernice), i ladri non hanno scampo. Segue 'Una poltrona per due', che, nonostante non nasca come film natalizio, è ormai un classico della vigilia in Italia. Chiunque accenda la Tv il 24 dicembre sa che troverà Eddie Murphy e Dan Aykroyd nei panni di un senzatetto e di un ricco broker, vittime di una scommessa folle. Gradino più basso del podio per 'Love Actually', una commedia romantica dal cast stellare che celebra l’amore in tutte le sue sfumature, confermandosi uno dei titoli più amati durante le festività.

Non potevano mancare 'Il Grinch', con un irresistibile Jim Carrey che ci regala una versione verde e pelosa del Natale, e 'Nightmare Before Christmas', dove Jack Skeletron, in crisi d’identità, ci porta in un mondo gotico e magico che unisce due festività agli antipodi. Chi non ha mai canticchiato 'This Is Halloween' anche a Natale? Scendendo nella classifica troviamo un altro classico che coinvolge Jim Carrey, questa volta nei panni del cinico Ebenezer Scrooge in 'A Christmas Carol', ispirato al celebre racconto di Charles Dickens. Tra viaggi spettrali e lezioni di vita, il film offre una versione moderna di una storia intramontabile.

A chiudere la top 10 una sorpresa. La commedia 'Elf', dove un brillante e irresistibile Will Ferrell interpreta Buddy, un elfo fuori dal comune, batte anche grandi classici come 'La vita è meravigliosa' di Frank Capra. Con la sua innocenza contagiosa e la sua energia travolgente, Buddy ci regala momenti memorabili, dalle montagne di spaghetti al caramello fino al suo entusiasmo incontenibile per ogni aspetto del Natale.

I film italiani

E per quanto riguarda i film italiani? I cinepanettoni hanno segnato un’epoca, diventando il simbolo del Natale italiano al cinema. Al primo posto troviamo 'Vacanze di Natale' dei fratelli Vanzina, il film che ha dato origine al genere. Ambientato nella Cortina glamour degli anni ’80, il film racconta con ironia e sarcasmo lo scontro tra due famiglie opposte, regalando momenti iconici come le battute fulminanti di Jerry Calà e lo spirito delle vacanze di quell’epoca.

Seguono successi come 'Natale a Miami' e 'Natale sul Nilo', dove la coppia Boldi-De Sica ha portato sullo schermo gag irresistibili e situazioni surreali, diventando sinonimo delle festività italiane. Dalla Florida assolata alle piramidi d’Egitto, ogni film è un mix di comicità esagerata e ambientazioni esotiche che continua a strappare risate anche oggi. Accanto ai cinepanettoni, spicca il capolavoro di Mario Monicelli, 'Parenti Serpenti', che con il suo umorismo nero esplora le tensioni nascoste e le ipocrisie di una famiglia riunita a Natale. Un ritratto spietato e ironico che si allontana dal classico spirito natalizio, lasciando il segno con un finale tanto sorprendente quanto dissacrante.