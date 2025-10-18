circle x black
Cerca nel sito
 

Nathalie Caldonazzo si sposa, la scelta dopo 11 mesi d'amore con Filippo

L'annuncio dell'attrice italiana

Nathalie Caldonazzo - fotogramma/ipa
Nathalie Caldonazzo - fotogramma/ipa
18 ottobre 2025 | 21.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nathalie Caldonazzo si sposa. L'attrice lo ha annunciato in esclusiva oggi, sabato 18 ottobre, ospite a Verissimo: "Ci sposeremo il 25 maggio 2026", ha detto Nathalie che sposerà il compagno Filippo.

Una storia d'amore cominciata da poco, solo 11 mesi, ma il colpo di fulmine risale a tanti anni fa: "Filippo mi ha vista per la prima volta quando aveva 19 anni e io 23. Quando mi ha vista io ero con Massimo Troisi. Dice che da allora mi ha sempre immaginata come la donna della sua vita", ha raccontato la 56enne nel salotto di Silvia Toffanin.

L'incontro tra i due è avvenuto solo di recente grazie alla sorella di Nathaly che ha fatto da cupido: "Io non ero pronta ad avere una relazione, non mi interessava. Ho fatto di tutto per mandarlo via, sono stata una persona insopportabile, orrenda. Invece lui è rimasto lì, dicendomi: 'Forse non hai capito, io e te staremo insieme per sempre'". Un amore che ha resistito ai dubbi iniziali: "È bello quando una persona rimane, adesso è così facile andarsene".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Nathaly Caldonazzo verissimo Nathaly Caldonazzo filippo
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, grande attesa per Angelina Jolie - Video
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video
Trump e i Tomahawk: "Ucraina li vuole, ma servono anche a Usa" - Video
Santanchè a Washington: "Qui palcoscenico di pace, governo ha scelto da che parte stare" - Video
Funerali carabinieri uccisi, applausi all'uscita dei feretri - Video
Attentato a Ranucci, un vicino di casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video
Trump, la risposta 'comica' su Putin e i Tomahawk: "Mi ha chiesto di darli all'Ucraina" - Video
Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"
Mo, flash mob giovani ebrei a Milano
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza