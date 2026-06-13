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Negramaro, due ore di hit a Campobasso per l'apertura del tour estivo

Grandi emozioni e un gigantesco messaggio di pace sul palco. Il 20 giugno la band attesa al Rock in Roma, il 20 settembre chiusura all'Arena di Verona.

Negramaro, due ore di hit a Campobasso per l'apertura del tour estivo
13 giugno 2026 | 12.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un abbraccio lungo oltre vent'anni di musica, una festa collettiva cantata a squarciagola da migliaia di persone e un messaggio che campeggia gigantesco sul palco: "Pace". È partita da Campobasso, davanti a un pubblico entusiasta, l'avventura di "Una storia ancora semplice Tour 2026", la nuova tournée estiva dei Negramaro che fino a settembre attraverserà l'Italia nei principali festival e nelle più importanti arene outdoor del Paese, prima di una lunga pausa annunciata dalla band.

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Uno show potente e spettacolare, impreziosito da una scenografia monumentale dominata da grandi scritte luminose e immagini che accompagnano il viaggio musicale della band, capace di trasformare ogni canzone in un racconto condiviso. Sul palco, Giuliano Sangiorgi e compagni hanno celebrato oltre due decenni di carriera con una scaletta costruita come una lunga cavalcata tra successi generazionali e momenti di intensa partecipazione emotiva.

L'apertura è affidata a una sorprendente versione dal sapore anni Ottanta di "Una storia semplice", che introduce il pubblico in un viaggio tra passato e presente. Da lì in avanti è una successione di hit accolte da cori incessanti: da "Luna piena" a "Ricominciamo tutto", passando per "Contatto", "Fino all'imbrunire", "La prima volta" e "Per uno come me".

Tra i momenti più applauditi della serata il ritorno di "Sing-hiozzo", storico brano di Casa 69, riproposto in una nuova veste che parte intima e acustica per poi esplodere in una travolgente versione rock. Emozionante anche "Ti è mai successo", accolta da un boato del pubblico, mentre uno dei passaggi più intensi dello spettacolo arriva con il medley piano e voce di "Sei", "Attenta" (piano e voce) e "Sing-hiozzo": migliaia di telefoni illuminano l'area concerti mentre l'intero pubblico canta ogni parola insieme alla band.

La seconda parte dello show è una sequenza inarrestabile di classici: "Solo 3 minuti", "Cade la pioggia", "Estate", "L'immenso", "Via le mani dagli occhi" e una monumentale "Meraviglioso", trasformata in un gigantesco canto collettivo.

Poi il finale affidato ai bis con "Marziani", "Mentre tutto scorre" e "Parlami d'amore", che chiudono una serata vissuta tra energia e celebrazione.

"Una storia ancora semplice Tour 2026" rappresenta l'ultima occasione per vedere i Negramaro dal vivo prima della lunga pausa annunciata dalla band.

Dopo il debutto di Campobasso, il tour proseguirà nei principali festival italiani (il 20 giugno a Rock in Roma) fino al grande finale del 20 settembre all'Arena di Verona, in quello che si annuncia come uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno.

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Negramaro tour estivo pace musica
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