Grandi emozioni e un gigantesco messaggio di pace sul palco. Il 20 giugno la band attesa al Rock in Roma, il 20 settembre chiusura all'Arena di Verona.
Un abbraccio lungo oltre vent'anni di musica, una festa collettiva cantata a squarciagola da migliaia di persone e un messaggio che campeggia gigantesco sul palco: "Pace". È partita da Campobasso, davanti a un pubblico entusiasta, l'avventura di "Una storia ancora semplice Tour 2026", la nuova tournée estiva dei Negramaro che fino a settembre attraverserà l'Italia nei principali festival e nelle più importanti arene outdoor del Paese, prima di una lunga pausa annunciata dalla band.
Uno show potente e spettacolare, impreziosito da una scenografia monumentale dominata da grandi scritte luminose e immagini che accompagnano il viaggio musicale della band, capace di trasformare ogni canzone in un racconto condiviso. Sul palco, Giuliano Sangiorgi e compagni hanno celebrato oltre due decenni di carriera con una scaletta costruita come una lunga cavalcata tra successi generazionali e momenti di intensa partecipazione emotiva.
L'apertura è affidata a una sorprendente versione dal sapore anni Ottanta di "Una storia semplice", che introduce il pubblico in un viaggio tra passato e presente. Da lì in avanti è una successione di hit accolte da cori incessanti: da "Luna piena" a "Ricominciamo tutto", passando per "Contatto", "Fino all'imbrunire", "La prima volta" e "Per uno come me".
Tra i momenti più applauditi della serata il ritorno di "Sing-hiozzo", storico brano di Casa 69, riproposto in una nuova veste che parte intima e acustica per poi esplodere in una travolgente versione rock. Emozionante anche "Ti è mai successo", accolta da un boato del pubblico, mentre uno dei passaggi più intensi dello spettacolo arriva con il medley piano e voce di "Sei", "Attenta" (piano e voce) e "Sing-hiozzo": migliaia di telefoni illuminano l'area concerti mentre l'intero pubblico canta ogni parola insieme alla band.
La seconda parte dello show è una sequenza inarrestabile di classici: "Solo 3 minuti", "Cade la pioggia", "Estate", "L'immenso", "Via le mani dagli occhi" e una monumentale "Meraviglioso", trasformata in un gigantesco canto collettivo.
Poi il finale affidato ai bis con "Marziani", "Mentre tutto scorre" e "Parlami d'amore", che chiudono una serata vissuta tra energia e celebrazione.
"Una storia ancora semplice Tour 2026" rappresenta l'ultima occasione per vedere i Negramaro dal vivo prima della lunga pausa annunciata dalla band.
Dopo il debutto di Campobasso, il tour proseguirà nei principali festival italiani (il 20 giugno a Rock in Roma) fino al grande finale del 20 settembre all'Arena di Verona, in quello che si annuncia come uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno.