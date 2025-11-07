circle x black
Cerca nel sito
 

Negramaro, il tour e poi la pausa: "Ci fermiamo per un po', abbiamo bisogno di respirare"

La serie di concerti in giro per lo stivale si intitola 'Una storia ancora semplice tour 2026'

Giuliano Sangiorgi - Ipa/Fotogramma
Giuliano Sangiorgi - Ipa/Fotogramma
07 novembre 2025 | 09.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non ci fermiamo dal 2017, nemmeno il Covid ci ha bloccati. Ora è il tempo giusto per uno stop". Ad annunciarlo è Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro che, in un'intervista oggi, venerdì 7 novembre, sulle pagine di 'Repubblica', rivela i progetti della band: dopo un lungo saluto al pubblico con un tour nell'estate 2026, ci sarà una pausa. Quanto lunga, non l'hanno ancora deciso esattamente. "Quanto durerà non lo sappiamo, abbiamo bisogno di un grande respiro - spiega il frontman pugliese - Staremo insieme per parlare, ragionare, dopo 25 anni sarà un meritato riposo per tornare meglio di prima. Intanto scriveremo, viaggeremo, produrremo".

Il nuovo tour in giro per lo stivale si intitola 'Una storia ancora semplice tour 2026' e partirà da Rock in Roma il 20 giugno, per arrivare al gran finale a Milano l'8 settembre. Uno spettacolo di greatest hits, a testimonianza che la produzione discografica è estesissima. "Non abbiamo la fretta di scrivere e pubblicare il giorno dopo, come ormai succede spesso - sottolinea Sangiorgi - L'esperienza che vogliamo fare, in fondo, è piccola: stare con gli amici".

Una decisione decisamente controcorrente rispetto al mercato discografico italiano, che sforna artisti e brani con una frequenza ormai impressionante. "L'iper attualismo sta uccidendo la profondità della musica. I grandi autori hanno reso la canzone pura rispetto a qualsiasi moda", scandisce il leader dei Negramaro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
negramaro giuliano sangiorgi negramaro tour negramaro pausa
Vedi anche
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza