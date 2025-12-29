circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, bozza decreto oggi in Cdm: via dal titolo riferimento a forniture militari

Passa la linea del partito di Matteo Salvini. Cosa c'è nel documento visionato dall'Adnkronos

Consiglio dei ministri - Fotogramma /Ipa
Consiglio dei ministri - Fotogramma /Ipa
29 dicembre 2025 | 12.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sparisce l'aggettivo 'militari' dal titolo del decreto Ucraina che arriva oggi in cdm, previsto per le 15. Nella bozza visionata dall'Adnkronos, il decreto per la proroga degli aiuti a Kiev, recita 'Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle autorità governative e della popolazione dell’ucraina, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance'. Una sottolineatura che sembra tener conto della posizione della Lega, che più volte ha chiesto cautela sull'invio delle armi a Zelensky, alla luce del nuovo scenario diplomatico.

Nel testo del decreto precedente era presente il riferimento alla "cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari" oggi non previsto. L'articolo due del decreto, fa comunque riferimento alla dotazione bellica: "È prorogata, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell’Ucraina, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
decreto ucraina guerra ucraina russia ucraina decreto governo dl ucraina
Vedi anche
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane
Kate Winslet debutta alla regia con 'Goodbye June’: "Così provo a cambiare l’industria" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza