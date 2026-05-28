Neil Young, 'as time explodes' è un live che suona umano e attualissimo

Con oltre sessant’anni di carriera alle spalle, Neil Young torna a usare il live come terreno di sperimentazione. 'as time explodes', il nuovo album dell'artista canadese, registrato con i Chrome Hearts durante il 'Love Earth Tour' del 2025 tra Europa, Regno Unito, Stati Uniti e Canada, fotografa proprio questa dimensione: tredici brani che attraversano alcune delle pagine più importanti del suo repertorio, dal folk di 'Harvest Moon' alla tensione politica di 'Ohio', fino alle lunghe esplosioni elettriche di 'Like A Hurricane' e 'Cortez The Killer'. In uscita domani per Reprise/Warner Records dopo l'edizione limitata per il Record Store Day, il disco mostra un Neil Young ancora lontano da qualsiasi nostaglia, capace di rimettere continuamente in movimento il proprio catalogo insieme a una band che unisce classic rock, folk e blues.

Del resto, Neil Young, 80 anni, è uno degli ultimi grandi autori rock ad aver mantenuto intatto il rapporto fisico con la musica. Dalla stagione folk di 'After The Gold Rush' e 'Harvest' fino alla violenza elettrica dei Crazy Horse, passando per le deviazioni elettroniche, il country, il blues e il grunge involontariamente anticipato negli anni Novanta, la sua carriera ha attraversato epoche e movimenti, sempre preferendo il rischio all’autocompiacimento. Con i Chrome Hearts trova oggi una dimensione profondamente attuale. Spooner Oldham alle tastiere, Micah Nelson alla chitarra, Corey McCormick al basso e Anthony LoGerfo alla batteria costruiscono attorno a Young un suono sempre aperto. Il disco emerge soprattutto ascoltandolo in silenzio, al buio, senza distrazioni (si consiglia di non usare il cellulare durante l'ascolto) per la sensazione fisica che restituisce, con le code delle chitarre e il tempo che sembra quasi rallentare. Tanto che in certi momenti sembra quasi di essere in mezzo al pubblico.

'Ohio' è il brano che mantiene di più la sua tensione. Scritta dopo la strage della Kent State University del 1970, continua a suonare contemporanea. 'Harvest Moon', invece, resta una canzone sull’intimità, sull’età adulta e sulla tenerezza che sopravvive al tempo. Tutti i brani contenuti in 'as time explodes' sono intramontabili e intensi, e lo sono ancora di più dal vivo, in concerto. L'album, prodotto da Lou Adler insieme ai The Volume Dealers (Neil Young e Niko Bolas), sembra voler continuare a raccontare, anche in pezzi come 'Big Crime' e 'Long Walk Home', un’America disorientata e attraversata da fratture sociali. Temi che Young affronta da decenni senza fare prediche ma usando la musica per raccontare il presente. (di Federica Mochi)