Nico Santos torna in Italia con 'All Time High'

Pubblicato lo scorso ottobre per Energy / Universal, 'All Time High' è l’ultimo singolo del cantautore e produttore tedesco Nico Santos, in rotazione sulle radio italiane a partire da venerdì 19 dicembre. Dotato di una voce capace di muoversi con naturalezza tra pop e soul, attraversando un ampio spettro di sfumature sonore, Nico Santos firma con 'All Time High' un inno dance pop intenso ed emozionale. Il brano racconta la sensazione di aver perso un legame importante, senza però rinunciare alla speranza che il meglio debba ancora venire. Un messaggio positivo che celebra la convinzione di poter raggiungere il massimo nella vita continuando a cercare e a credere nelle persone giuste.

Questo viaggio emotivo trova una forte rappresentazione anche nell’omonimo videoclip, diretto da Basti Hansen: indossando una tuta spaziale, l’artista accompagna l’ascoltatore in un percorso attraverso diverse “galassie sonore”, incarnando la sua personale definizione di sé: "Un astronauta con le cuffie e il cuore aperto". Cantante, autore e produttore, Nico Santos è stato l’artista più trasmesso dalle radio tedesche nel 2018 e nel 2019, superando superstar internazionali come Ariana Grande, Lady Gaga e Sam Smith. Artista estremamente versatile, spazia dal pop all’hip hop, dall’R&B alla deep house, fino alla musica da film. Hit come Unforgettable, Rooftop, Safe, Oh Hello e Better hanno dominato le classifiche radiofoniche in numerosi Paesi europei, raggiungendo la posizione n. 1 in Germania, Austria e Svizzera. Con oltre 850 milioni di stream globali, 15 certificazioni d’oro e 20 di platino, Nico Santos ha vinto nel 2021 il prestigioso premio tedesco 1Live per il miglior singolo ed è stato selezionato come artista globale Vevo Dscvr nel 2019.

I suoi ultimi 18 singoli sono entrati tutti nella Top 5, con sette brani arrivati al primo posto delle classifiche tedesche. Negli ultimi anni si è esibito in tutta Europa e, durante il Summer Tour 2022, ha venduto oltre 250.000 biglietti. Tra le sue collaborazioni internazionali figurano artisti come Robin Schulz, Lena (vincitrice dell’Eurovision Song Contest), Álvaro Soler, Topic e molti altri. Il suo show su YouTube, Nico Santos Karaoke Box, è stato uno dei format musicali di maggior successo sulla piattaforma. Il suo percorso artistico ha continuato a crescere anche con l’uscita del brano Wanta, realizzato in collaborazione con Fanta. Nel mese di dicembre 2025 Nico Santos, in qualità di coach, ha vinto The Voice of Germany con la sua concorrente Anne Mosters.