circle x black
Cerca nel sito
 

Nico Santos torna in Italia con 'All Time High'

Il singolo del musicista tedesco, coach vincitore di The Voice of Germany 2025, sarà in rotazione radiofonica da venerdì 19 dicembre

Nico Santos torna in Italia con 'All Time High'
18 dicembre 2025 | 17.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Pubblicato lo scorso ottobre per Energy / Universal, 'All Time High' è l’ultimo singolo del cantautore e produttore tedesco Nico Santos, in rotazione sulle radio italiane a partire da venerdì 19 dicembre. Dotato di una voce capace di muoversi con naturalezza tra pop e soul, attraversando un ampio spettro di sfumature sonore, Nico Santos firma con 'All Time High' un inno dance pop intenso ed emozionale. Il brano racconta la sensazione di aver perso un legame importante, senza però rinunciare alla speranza che il meglio debba ancora venire. Un messaggio positivo che celebra la convinzione di poter raggiungere il massimo nella vita continuando a cercare e a credere nelle persone giuste.

Questo viaggio emotivo trova una forte rappresentazione anche nell’omonimo videoclip, diretto da Basti Hansen: indossando una tuta spaziale, l’artista accompagna l’ascoltatore in un percorso attraverso diverse “galassie sonore”, incarnando la sua personale definizione di sé: "Un astronauta con le cuffie e il cuore aperto". Cantante, autore e produttore, Nico Santos è stato l’artista più trasmesso dalle radio tedesche nel 2018 e nel 2019, superando superstar internazionali come Ariana Grande, Lady Gaga e Sam Smith. Artista estremamente versatile, spazia dal pop all’hip hop, dall’R&B alla deep house, fino alla musica da film. Hit come Unforgettable, Rooftop, Safe, Oh Hello e Better hanno dominato le classifiche radiofoniche in numerosi Paesi europei, raggiungendo la posizione n. 1 in Germania, Austria e Svizzera. Con oltre 850 milioni di stream globali, 15 certificazioni d’oro e 20 di platino, Nico Santos ha vinto nel 2021 il prestigioso premio tedesco 1Live per il miglior singolo ed è stato selezionato come artista globale Vevo Dscvr nel 2019.

I suoi ultimi 18 singoli sono entrati tutti nella Top 5, con sette brani arrivati al primo posto delle classifiche tedesche. Negli ultimi anni si è esibito in tutta Europa e, durante il Summer Tour 2022, ha venduto oltre 250.000 biglietti. Tra le sue collaborazioni internazionali figurano artisti come Robin Schulz, Lena (vincitrice dell’Eurovision Song Contest), Álvaro Soler, Topic e molti altri. Il suo show su YouTube, Nico Santos Karaoke Box, è stato uno dei format musicali di maggior successo sulla piattaforma. Il suo percorso artistico ha continuato a crescere anche con l’uscita del brano Wanta, realizzato in collaborazione con Fanta. Nel mese di dicembre 2025 Nico Santos, in qualità di coach, ha vinto The Voice of Germany con la sua concorrente Anne Mosters.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
All Time High The Voice of Germany pop soul dance pop
Vedi anche
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews
News to go
Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre
Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia: le previsioni - Video
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza