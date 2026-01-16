circle x black
Nicola Savino, il rapporto con il padre: "È stato assente, ma meraviglioso"

Il conduttore radiofonico ospite di Nunzia De Girolamo

Nicola Savino - Ciao Maschio
Nicola Savino - Ciao Maschio
16 gennaio 2026 | 15.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ho avuto un padre assente". Nicola Savino ospite a Ciao Maschio, nella puntata in onda sabato 17 gennaio alle 17.05 su Rai 1, ha parlato di una grande fragilità personale che lo accompagna da sempre: "Ho una vena di malinconia che tengo a bada… avendo avuto un papà che ha sofferto di depressione, quindi è una cosa che temo molto...". E ha aggiunto: "Avevo una mamma molto ansiosa, quell’ansia me l'ha proprio trasmessa".

Ripercorrendo l’infanzia, Nicola l'ha definita "solitaria". Poi ha ricordato alcuni dei giochi che faceva con bambino: "Cameretta, Lego, costruzioni, regali che mi portava mio papà perché andava all'estero". Il padre era un ingegnere e lavorava sui pozzi petroliferi, motivo per il quale il padre era spesso fuori casa: "Io ero sempre senza il papà. Per motivi di lavoro, che è una cosa che un bambino capisce poco", ha detto.

Savino ha ricordato un dialogo avuto con il padre poco tempo che quest’ultimo venisse a mancare: "Mi ha detto: 'Sono stato un buon padre?'". E la sua risposta è stata senza esitazioni: "No, tu sei stato un padre meraviglioso". "Ce lo siamo detti - ha aggiunto - è importante dirsi le cose".

Sul lato sentimentale, invece, Savino sfoggia l’ironia sui suoi anni da dj: «Donne? Poche, pochissime. Io sono stato un Dj atipico". E ha concluso: "Un bravo guaglione, diciamo, o almeno mi dipingo così".

