Nino D’Angelo festeggia 50 anni di carriera e torna nei palasport con “I miei meravigliosi anni ’80… bis!” – Tour 2026

Dopo un 2025 da record – tra tour sold out, successi estivi e riconoscimenti cinematografici – Nino D’Angelo annuncia il suo nuovo tour nei palasport italiani: “I miei meravigliosi anni ’80… bis! – Palasport tour 2026”. Un titolo che suona come un ringraziamento al pubblico, un “bis” dedicato ai fan che lo hanno seguito nei concerti sold out di Bari, Milano ed Eboli. Le prime date annunciate toccheranno Catania (20 febbraio), Bari (5 marzo), Bologna (7 marzo), Milano (19 marzo) ed Eboli (11 aprile). Il ritorno live arriva dopo un anno intenso, segnato anche dal successo del film documentario “Nino. 18 giorni”, diretto dal figlio Toni D’Angelo e accolto con applausi alla Mostra del Cinema di Venezia.

“Nel 2026 festeggerò 50 anni di carriera – racconta l’artista – e voglio farlo insieme al mio pubblico, condividendo emozioni vere.” In scaletta, i brani simbolo dagli anni ’80 ai successi più recenti, in uno spettacolo che unisce musica, immagini e racconto.

Il tour, prodotto da Stefano Francioni Produzioni e distribuito da Ventidieci, partirà a febbraio 2026. I biglietti saranno disponibili dal 20 ottobre su ticketone.it.