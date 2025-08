No Borders Music Festival, 30mila persone e 8 mln di indotto nel Tarvisiano

Si chiude con un bilancio positivo la 30esima edizione di No Borders Music Festival, uno dei festival più longevi del panorama musicale italiano, che si è appena concluso con un grande successo di pubblico, radunando trentamila persone nel corso delle cinque date. Svoltosi dal 26 luglio al 3 agosto nel contesto del Tarvisiano (Ud) in una location unica come i Laghi di Fusine e artisti del calibro di Ben Harper & The Innocent Criminals, Mika, Jovanotti, Lucio Corsi, I Patagarri, Goran Bregović, e i Kings of Convenience. Alla line up principale si è aggiunto lo spin off urbano No Borders In The City, con i dj set gratuiti serali a Tarvisio di Andy Smith, Stéphane Pompougnac, Alessio Bertallot, e Dj Aladyn. Anche quest’anno No Borders Music Festival si è contraddistinto per una grande varietà di generi musicali, pubblico e artisti coinvolti, mantenendo fede al proprio claim di 'festival senza confini' raccogliendo un successo senza precedenti, con 100 milioni di views totali per il festival tra tv, social e media, 30mila spettatori e 8 milioni di indotto per tutto il territorio del Tarvisiano.

Gabriele Massarutto, presidente del Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, commenta così l’edizione 2025: “Questa è stata un'edizione del Festival straordinaria. Trent'anni di No Borders Music Festival sono un impegno importante. Siamo riusciti a raggiungere risultati bellissimi, sia sotto il profilo artistico portando musicisti da tutto il mondo con un percorso musicale coerente e in continua crescita, sia sotto l'aspetto turistico: le persone vengono qui nel Tarvisiano da tutta l'Italia e dall'estero. Il 90% dei biglietti venduti del solo concerto di Jovanotti sono stati di persone provenienti da fuori regione, così come per molti altri concerti. Il No Borders non è solo un progetto culturale, ma anche di valorizzazione del territorio e di fidelizzazione dei turisti. Fondamentale è stata la collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, Promoturismo, il Comune di Tarvisio e tutti gli sponsor che rendono possibile questo evento che ha raggiunto il traguardo dei trent'anni".

No Borders Music Festival è un progetto riconosciuto sostenibile grazie a un progetto di incidenza forte di un avvallo di tre uffici regionali. La sostenibilità è uno dei fulcri di questo evento, che si fa portabandiera della conservazione e della tutela degli ambienti naturali del Tarvisiano. La sensibilizzazione passa attraverso sia atti concreti, come l’attenta raccolta differenziata e il plastic-free, che con attestati riconosciuti a livello europeo – marchio di sostenibilità Gstc. Da anni il Festival propone ai suoi utenti di arrivare alle venue dei concerti in bicicletta o a piedi, ma quest’anno ha realizzato il primo bike concert: un progetto pensato molti anni fa e finalmente concretizzato con il concerto di Jovanotti. L'appuntamento con la prossima edizione di No Borders Music Festival è fissato al 2026.