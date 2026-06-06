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Se il passato torna come errore di sistema, fuori il singolo 'Glitch' dei No Lucifer

La voce e chitarra della band alt-rock, Fabio Mangiatordi: "Un brano un po' onirico che racconta frammenti di ricordi nostalgici"

Glitch - No Lucifer
Glitch - No Lucifer
06 giugno 2026 | 11.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

È un brano energico e introspettivo il primo singolo che anticipa l'album dei No Lucifer, band alt-rock con base a Roma. Il pezzo si chiama 'Glitch' e attraversa ricordi frammentati e relazioni lasciate in sospeso. Un testo che la voce e chitarra della band, Fabio Mangiatordi, definisce "un po' onirico".

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La parola 'glitch', dice all'Adnkronos, rappresenta "un frammento interrotto": il brano costruisce un paesaggio emotivo sospeso tra nostalgia e distacco, dove il passato riaffiora come un errore di sistema. Pubblicato da Mint 400 Records, 'Glitch' quindi parla di "frammenti di ricordi nostalgici, che allo stesso tempo fanno male", spiega Mangiatordi, classe 1990 e nato a Washington DC dove ha vissuto per circa 7 anni. Si tratta, dice, di "varie sequenze, vari ricordi un po' distorti, un po' saturi". Ognuno però, ci tiene a precisare l'artista, "può interpretare il brano come vuole, un po' come con tutti i testi che cerco di scrivere. A me piacerebbe che ognuno trovasse la propria storia e interpretazione".

Tra arpeggi aperti, riverberi dilatati e improvvise esplosioni alternative, 'Glitch' rappresenta una delle forme più dirette e accessibili del progetto dei No Lucifer, mantenendo intatta l’identità sonora della band. "Il disco - spiega Mangiatordi - è composto da dieci canzoni, tutte abbastanze diverse da loro, alcune più potenti, altre più introspettive". Scegliendo questo brano come singolo, aggiunge l'artista,"diamo la possibilità di essere accessibili un po' a tutti quanti". "Mi piacerebbe che da 'Glitch' il pubblico riuscisse a cogliere non solo il pop rock, ma anche altre sonorità e che quindi si incuriosisca al progetto", spiega.

Tra i primi brani del progetto, 'Glitch' è stato registrato e mixato da Igor Pardini presso Il Cubo Rosso Recording Studio e masterizzato da Filippo Passamonti (VDSS Recording Studio). Insieme a Mangiatordi fanno parte dei No Lucifer Gianfilippo Bonafede (chitarra), Lorenzo D’Angella (batteria) e Marina Cristofalo (basso).

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No Lucifer Glitch alt rock singolo album ricordi nostalgici
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