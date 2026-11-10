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Oasis disertano la Rock and Roll Hall of Fame. Liam Gallagher: "E' troppo lontano"

Noel impegnato a Londra per il suo primo live solista dopo la reunion del 2025

Liam Gallagher - (Fotogramma/Ipa)
Liam Gallagher - (Fotogramma/Ipa)
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10 novembre 2026 | 16.34
Loredana Errico
LETTURA: 1 minuti

Gli Oasis non parteciperanno alla cerimonia di inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame, in programma sabato 14 novembre al Peacock Theatre di Los Angeles. La conferma ufficiale, riportata dalla rivista 'Rolling Stone', spegne definitivamente le speranze dei fan di vedere i fratelli Gallagher sul palco dell'evento californiano per ritirare il premio o esibirsi.

I motivi dell'assenza dei fratelli Gallagher

Il forfait, in realtà, non coglie del tutto di sorpresa. Noel Gallagher ha, infatti, già annunciato che sabato si troverà a Londra, per partecipare all'EFG Jazz Festival di Goldie alla Royal Festival Hall. Si tratterà della sua prima esibizione da solista dopo la storica reunion degli Oasis del 2025.

Le ultime speranze dei fan erano appese a una possibile trasferta solitaria di Liam, ma il cantante ha smentito ogni ipotesi sui social. Rispondendo a un follower su X, ha tagliato corto con la consueta ironia: "Se fosse nel Regno Unito ci andrei, ma per qualche motivo è a Los Angeles ed è troppo lontano".

I precedenti storici

La band di Manchester verrà comunque inserita nella celebre Hall of Fame insieme a nomi del calibro di Phil Collins, Billy Idol, Joy Division/New Order, Sade, Wu-Tang Clan e il compianto Luther Vandross. Disertando la cerimonia, gli Oasis si aggiungono a una lunga lista di grandi assenti nella storia del riconoscimento, che annovera tra gli altri Paul McCartney, David Bowie, Roger Waters e i Sex Pistols.

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