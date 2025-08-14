circle x black
Noemi archivia le gambe 'arrostite': la replica (con stile) alle critiche

La cantante ha condiviso la foto sui social

Noemi - Instagram
Noemi - Instagram
14 agosto 2025 | 17.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Sono bastati tre giorni per archiviare il rossore alle gambe. Noemi, dopo aver mostrato la vistosa scottatura dovuta alla mancanza di protezione solare, è tornata sui social, sfoggiando un nuovo costume e un colorito decisamente più uniforme.

Durante le sue vacanze estive, tra sole e relax, Noemi aveva dimenticato un dettaglio fondamentale: la protezione solare. Lo aveva ammesso lei stessa sui social condividendo uno scatto delle sue gambe visibilmente arrossate, perfettamente abbinate con il costume a strisce rosa e rosse: “Promemoria: mettere la crema solare sempre anche sulle gambe”, aveva scritto come didascalia allo scatto.

La foto era diventata in breve tempo oggetto di meme e commenti ironici. “Amo è tutto così monocromo”, “Se mettevi il costume tutto giallo, con le gambe rosse facevamo la bandiera della Roma”, aveva scritto un utente, cogliendo l'occasione per sottolineare la fede calcistica della cantante.

Nel post condiviso oggi, alla vigilia di Ferragosto, Noemi sembra rispondere a tono a chi l'aveva criticata. Le gambe, stavolta, appaiono semplicemente abbronzate e non più rosso fuoco. Ma tra i commenti c'è chi continua a ironizzare: "Si... bello tutto ma non scordarti di applicare ogni 2 ore la protezione solare".

