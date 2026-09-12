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Nuovo Imaie, i Premi alla Carriera a Amendola, Masini, Morante, Rubini e Rocca

La cerimonia alla Terrazza Biennale condotta da Tiziana Rocca

(La cerimonia di premiazione Nuovo Imaie 2026 - Adnkronos)
(La cerimonia di premiazione Nuovo Imaie 2026 - Adnkronos)
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12 settembre 2026 | 08.47
Paolo Martini
LETTURA: 2 minuti

Claudio Amendola, Marco Masini, Laura Morante, Sergio Rubini e Stefania Rocca sono i vincitori dei Premi alla Carriera del Nuovo Imaie, consegnati ieri sera alla Terrazza La Biennale, nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Ai cinque protagonisti dello spettacolo italiano si è aggiunto Maurizio Lastrico, destinatario del riconoscimento istituito alla memoria dell’attore Antonello Fassari. La cerimonia, organizzata dal Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori in collaborazione con Tiziana Rocca Production e condotta da Tiziana Rocca, ha rappresentato un momento dedicato alla valorizzazione dei percorsi artistici e professionali del cinema, della televisione, del teatro e della musica italiani.

I premi, intitolati “Venice Howard”, sono stati consegnati dal presidente del Nuovo Imaie Andrea Micciché e dal direttore generale Maila Sansaini. Per ciascuno dei premiati è stata realizzata un’opera appositamente dall'artista Marco Lodola. Nel corso della serata, gli artisti hanno accolto con ironia il riconoscimento alla carriera, sottolineando come, dal loro punto di vista, sia ancora presto per parlare di una carriera conclusa. Gli attori Amendola, Morante, Rubini e Rocca hanno preferito interpretare il premio come un riconoscimento al proprio percorso professionale, ribadendo la volontà di continuare a lavorare e a offrire il proprio contributo al mondo dello spettacolo.

"Premiare la carriera – ha dichiarato Andrea Micciché – significa riconoscere il valore di un percorso fatto di talento, studio, sacrificio e passione, ma anche ricordare quanto gli artisti siano una parte essenziale del nostro panorama culturale". Insieme i vertici del Nuovo Imaie, Andrea Micciché e Maila Sansaini, alla cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, il portavoce del settore audiovisivo Gian Marco Tognazzi, a consigliera Fabrizia Castagnoli e il consigliere Gino Auriuso. Presenti anche le presidenti di Sngci e Snci, Laura Delli Colli e Cristiana Paternò. A portare i saluti della Mostra del Cinema è stato il direttore artistico Alberto Barbera. A chiudere la serata, un momento musicale affidato a Marco Masini, che ha interpretato per il pubblico uno dei suoi brani più noti, “T'innamorerai”, aggiungendo una parentesi musicale alla celebrazione dedicata ai protagonisti dello spettacolo italiano. (di Paolo Martini)

Riproduzione riservata
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