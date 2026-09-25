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Oasis in tour, la guerra dei biglietti e i messaggi di Liam Gallagher: "Buona fortuna. Siate gentili e non cattivi"

Continua la corsa ai ticket per i concerti della band che arriveranno anche a Roma il 26, 29 e 30 luglio 2027: tutto ciò che c'è da sapere

Oasis in tour, la guerra dei biglietti e i messaggi di Liam Gallagher:
25 settembre 2026 | 12.45
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

È partita la caccia ai biglietti per una delle date del tour 2027 degli ﻿Oasis: nelle scorse ore alcuni fortunati fan che erano riusciti a registrarsi sulla piattaforma di riferimento hanno ricevuto il famoso codice univoco con il quale possono provare tra oggi e domenica 27 settembre uno dei ticket per assistere allo show più atteso del prossimo anno. I fratelli Gallagher saranno anche in Italia: oltre alle due date del 29 e 30 luglio, la band ha annunciato di aver aggiunto una terza data, il 26 luglio, sempre allo stadio Olimpico di Roma, per far fronte all'ingente richiesta del pubblico nostrano.

Gli strani messaggi di Liam Gallgher su X

Ma quella in atto tra i fan è una vera e propria guerra dal momento che anche chi ha ricevuto il codice univoco per accedere alla presale non è detto che riuscirà ad accaparrarsi i biglietti a disposizione. Lo sanno bene anche i fratelli Gallagher. Oggi Liam è intervenuto con una serie di messaggi sul proprio profilo X più o meno criptici, ma indirizzati a tutti coloro che sono al pc o al telefono cercando di concludere l'acquisto. "Buona fortuna, Rastas. Siate gentili, non siate cattivi. Pensate alle altre persone per una volta. Non tutto gira intorno a voi. State solo facendo del male a voi stessi. Coccole". Si tratta di post separati e pubblicati a pochi minuti di distanza che stanno aumentando la curiosità dei fan.

Cosa sappiamo sui codici univoci e l'acquisto dei biglietti

Da ieri, giovedì 24 settembre, i fan che sono riusciti a registrarsi sul sito dedicato stanno ricevendo dei codici (bisogna controllare anche in spam) per poter accedere alla presale. Si ricordi che l'avvenuta registrazione non garantisce la ricezione di un codice univoco e sua volta il codice univoco dà accesso alla presale, ma non garantisce i biglietti, che sono limitati e soggetti a disponibilità. Per ogni slot di vendita verrà assegnato un quantitativo di biglietti per ogni fascia di prezzo .Le vendite ufficiali si svolgono oggi, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre, con tre finestre di vendita ogni giorno.

Quanto costano i biglietti per i concerti degli Oasis

I prezzi standard dei biglietti per le date italiane saranno fissi e varieranno da 92,29 a 276,86 euro commissioni incluse.

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