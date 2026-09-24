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Oasis in concerto a Roma, parte la corsa ai biglietti: oggi arriva il codice univoco, cosa c'è da sapere

Sale l'attesa per i fan della band in concerto allo stadio Olimpico di Roma il 26, 29 e 30 luglio 2027: ricevere il codice non garantisce i biglietti

Gli Oasis - (Ipa)
Gli Oasis - (Ipa)
24 settembre 2026 | 12.33
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

L'attesa è finita: oggi, giovedì 24 settembre, è una giornata importantissima per i fan degli Oasis che vogliono accaparrarsi uno dei biglietti delle tre date italiane della band britannica, in programma allo stadio Olimpico il 26, il 29 e il 30 luglio 2027. Stanno infatti arrivando in questi minuti i codici per tutti coloro che hanno completato la registrazione sul sito dedicato entro il 17 settembre scorso.

Quando arrivano i codici e a cosa servono

Come fa sapere Live Nation, che si occupa dell'organizzazione del concerto, la registrazione per i fan che desiderano acquistare i biglietti per Oasis Live ’27 è ormai chiusa. Agli utenti che hanno completato la registrazione e che saranno selezionati verrà inviato nella giornata di oggi un codice univoco e non trasferibile per accedere a una finestra di vendita assegnata, che si aprirà a partire da domani e per tutto il prossimo fine settimana. Si ricorda che la procedura di registrazione è l’unico modo pubblico per acquistare i biglietti per Oasis Live ’27. Tuttavia, l'avvenuta registrazione non garantisce la ricezione di un codice univoco. Si prevede infatti che la domanda sia superiore al numero di biglietti disponibili. A sua volta il codice univoco dà accesso alla presale, ma non garantisce i biglietti, che sono limitati e soggetti a disponibilità. Per ogni slot di vendita verrà assegnato un quantitativo di biglietti per ogni fascia di prezzo.

Quando parte ufficialmente la vendita dei biglietti degli Oasis

Le vendite ufficiali si svolgeranno domani, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre, con tre finestre di vendita ogni giorno. I fan saranno informati direttamente della finestra di vendita a cui potranno accedere e dell’orario tramite e-mail (da controllare anche la cartella spam). I prezzi standard dei biglietti per le date italiane saranno fissi e varieranno da €92,29 a €276,86 commissioni incluse. Ogni utente registrato e in possesso di codice univoco può acquistare fino a un massimo di 4 biglietti.

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