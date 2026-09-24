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Oasis, cambia una data del tour europeo

La band inglese sbarcherà anche in Italia il prossimo luglio

Liam Gallagher - Ipa/Fotogramma
Liam Gallagher - Ipa/Fotogramma
24 settembre 2026 | 14.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Cambia una data del tour europeo degli Oasis. La band inglese ha annunciato il calendario dei prossimi concerti e oggi, giovedì 24 settembre, sono stati distribuiti i codici per l'acquisto dei biglietti per i tre appuntamenti in programma in Italia, allo stadio Olimpico di Roma, il 26, 29 e 30 luglio 2027. Una data della tournée però è destinata a cambiare.

Secondo quanto riportato da Le Parisien infatti, gli Oasis avrebbero dovuto esibirsi a Parigi, allo Stade de France, il prossimo 23 e 24 luglio, ma alla fine saranno nella capitale transalpina il 20 e 23 dello stesso mese.

Dopo l'annuncio dei concerti infatti il prefetto aveva posto il veto sulla giornata del 24 luglio, che avrebbe creato problemi di ordine pubblico a causa di alcuni lavori ferroviari in programma.

Come acquistare i biglietti e a cosa servono i codici

Come fa sapere Live Nation, che si occupa dell'organizzazione del concerto, la registrazione per i fan che desiderano acquistare i biglietti per Oasis Live ’27 è ormai chiusa. Agli utenti che hanno completato la registrazione e che saranno selezionati verrà inviato nella giornata di oggi un codice univoco e non trasferibile per accedere a una finestra di vendita assegnata, che si aprirà a partire da domani e per tutto il prossimo fine settimana. Si ricorda che la procedura di registrazione è l’unico modo pubblico per acquistare i biglietti per Oasis Live ’27.

Tuttavia, l'avvenuta registrazione non garantisce la ricezione di un codice univoco. Si prevede infatti che la domanda sia superiore al numero di biglietti disponibili. A sua volta il codice univoco dà accesso alla presale, ma non garantisce i biglietti, che sono limitati e soggetti a disponibilità. Per ogni slot di vendita verrà assegnato un quantitativo di biglietti per ogni fascia di prezzo.

Quando parte ufficialmente la vendita dei biglietti degli Oasis

Le vendite ufficiali si svolgeranno domani, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre, con tre finestre di vendita ogni giorno. I fan saranno informati direttamente della finestra di vendita a cui potranno accedere e dell’orario tramite e-mail (da controllare anche la cartella spam). I prezzi standard dei biglietti per le date italiane saranno fissi e varieranno da €92,29 a €276,86 commissioni incluse. Ogni utente registrato e in possesso di codice univoco può acquistare fino a un massimo di 4 biglietti.

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