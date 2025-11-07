Opeth, due date nel 2026 con Blood Incantation

Dopo il pienone registrato all’Alcatraz di Milano nell'ottobre scorso, gli Opeth annunciano oggi il loro ritorno in Italia. La prog/death metal band guidata da Mikael Åkerfeldt, recente vincitore dello Swedish Grammy Award 2025, sarà nuovamente nel nostro Paese per due appuntamenti che si terranno la prossima estate: il gruppo svedese suonerà venerdì 10 luglio 2026 all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei (Na) e sabato 11 luglio 2026 a Sequoie Music Park di Bologna.

Prima degli Opeth saliranno sul palco gli americani Blood Incantation, formazione in forte crescita di consensi presso gli appassionati di tech-death e progressive death metal. I biglietti saranno in vendita su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita, e circuiti autorizzati dalle 11 del 10 novembre.